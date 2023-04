Pincéis de maquiagem podem ser mais sujos que vaso sanitário, diz pesquisa

O indicado é limpar os pincéis de maquiagem pelo menos uma vez por semana para remover o excesso de bactérias presentes nos objetos (foto: freepik)

Para muitos, o ato de limpar os pincéis de maquiagem após o uso pode parecer exagerado. No entanto, não é o que revela uma pesquisa conduzida pela Spectrum Collections, empresa de cosméticos no Reino Unido. O estudo foi assinado pela cientista cosmética Carly Musleh. As conclusões da análise mostram que não limpar os pincéis de maquiagem pode deixá-los tão sujos quanto um assento de vaso sanitário.

O estudo publicado na quarta-feira (12/4) — que você pode ler na íntegra neste link —, mostrou a comparação de dois conjuntos de pincéis de base, um limpo e outro sujo, que foram usados como teste por duas semanas. As amostras revelaram que todos os pincéis de maquiagem sujos tinham traços potenciais de, levedura e mofo, podendo levar a infecções fúngicas, enquanto os objetos limpos, tinham significativamente menos bactérias presentes.Ao fazer uma pesquisa com o próprio núcleo de clientes (da marca Spectrum Collections), o relatório aponta que 40% dos entrevistados lavam os objetos a cada duas semanas e 20% admitiram fazer uma higienização apenas uma vez a cada três meses. O indicado é limpar os pincéis de maquiagem pelo menos uma vez por semana para remover o excesso de bactérias presentes nos objetos. “Muitos de nós os usamos diariamente para aplicar uma variedade de produtos diferentes, mas muitas vezes passamos semanas ou meses sem limpar”, destaca Carly.

No entanto, a profissional lembra ainda que nem todas as bactérias são prejudiciais. O microbioma da pele humana, por exemplo, contém muitos tipos diferentes de microrganismos que podem ajudar a manter a barreira cutânea saudável e proteger as pessoas de patógenos que causam infecções. “Usar pincéis sujos pode aumentar o risco de um desequilíbrio na comunidade microbiana saudável e levar a um aumento no número de microrganismos patogênicos, causando surtos ou problemas mais sérios, como impetigo ou infecções estafilocócicas”, alerta a cientista.



Outro ponto analisado pelos especialistas foi a forma de armazenamento dos pincéis. Cinco áreas foram analisadas, sendo elas, penteadeira no quarto, bolsa de maquiagem, bolsa de pincéis, gaveta e suporte no banheiro e após observação, foi descoberto que em cada local, as escovas sujas continham as mesmas ou mais bactérias do que o assento do vaso sanitário.