Uso de anabolizantes aumenta 4 vezes o risco de morte prematura

Uso indiscriminado dos esteroides androgênicos e anabolizantes (EAA) para ajudar no desempenho físico ou no aumento de massa muscular é a causa principal do surgimento de doenças cardiovasculares (foto: Dollar Gill/Unsplash)



Muito se fala sobre a utilização dos esteroides androgênicos e anabolizantes (EAA) para ajudar no desempenho físico ou no aumento de massa muscular. Estes compostos são formulações derivadas da testosterona e utilizadas em larga escala por fisiculturistas e outros praticantes de esportes. Entretanto, estudos vêm demonstrando que o uso indiscriminado dessas substâncias é a causa principal do surgimento de Muito se fala sobre a utilização dos esteroides androgênicos e anabolizantes (EAA) para ajudar no desempenho físico ou no aumento de massa muscular. Estes compostos são formulações derivadas da testosterona e utilizadas em larga escala por fisiculturistas e outros praticantes de esportes. Entretanto, estudos vêm demonstrando que o uso indiscriminado dessas substâncias é a causa principal do surgimento de doenças cardiovasculares.





“Isto ocorre porque sem a devida indicação e o adequado acompanhamento médico, essas substâncias podem causar diversos danos à saúde, mesmo após a suspensão do uso. Entre as principais, estão miocardite, arritmia, hipertensão, morte súbita, aumento do colesterol ruim, diabetes, infarto agudo do miocárdio e até mesmo acidente vascular cerebral (AVC) . A possibilidade de efeitos colaterais aumenta com o uso prolongado de altas doses”, afirma Carlos Hossri, cardiologista do Hcor.

Aumento da massa muscular no coração

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o uso desses esteroides causa efeitos adversos no corpo, como o aumento de massa muscular no coração sem a proporcionalidade da irrigação sanguínea. Essa desarmonia pode ser provocada pelo desenvolvimento de placas obstrutivas nas artérias coronárias, além do “engrossamento” do sangue, formando coágulos dentro desses vasos, impedindo o fluxo sanguíneo adequado e, consequentemente, um déficit no suprimento de oxigênio.

Os mesmos estudos afirmam que 25% dos jovens que utilizam anabolizantes apresentam as placas em até três coronárias. Além disso, o sistema nervoso autônomo, aquele que ajuda a controlar as variações dos batimentos cardíacos e a pressão arterial, também pode ser afetado negativamente pelo uso dos esteroides.

Apesar de muitas sequelas serem permanentes e até fatais, com um tratamento apropriado e rígido, é possível reverter algumas consequências do uso indiscriminado de EAA: “Entretanto, mesmo ex-usuários de anabolizantes há anos relatam que a qualidade da saúde física e mental piorou, afetando o comportamento e o bem-estar emocional. Isso porque os EAA promovem uma sensação de bem-estar, podendo fazer com que os usuários tornem-se verdadeiros dependentes químicos”, explica o especialista.

Em todos os casos, é fundamental que o uso de anabolizantes seja feito sob indicação e supervisão médica. “Geralmente, os EAA são prescritos por endocrinologistas a fim de regular a função hormonal. Mesmo esses pacientes, que tomam doses muito baixas, precisam ter um acompanhamento médico periódico”, ressalta.