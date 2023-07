Por que algumas pessoas têm medo de contrair uma doença?

683

Você já ouviu falar de alguém que tenha medo de pegar uma doença? Essa fobia é chamada de nosofobia, caracterizada por um transtorno que apresenta ansiedade angústia e que manifesta sintomas somáticos, como por exemplo, taquicardia, falta de ar e sudorese diante da possibilidade de desenvolver uma doença no futuro.





Maria Teresa de Almeida Fernandes destaca mais informações sobre a nosofobia e como o transtorno pode afetar a saúde mental.





1 - Quais os comportamentos da pessoa com nosofobia?

Essas pessoas estão frequentemente apreensivas e acometidas de pensamentos catastróficos em relação a saúde futura, sempre aguardando diagnósticos fatais, tentando se prevenir no presente do pior que poderá vir no futuro. As consultas médicas são permeadas de ansiedade e sofrimento psíquico mesmo diante de doenças menos graves, como por exemplo gripes.

2 - Qual é a origem do medo e como identificá-los?

Muitas causas podem corroborar para o diagnóstico da nosofobia, como traumas que se fixaram ao longo da vida e que precisam ser elaborados com a ajuda de profissionais da área de saúde mental.





3 - Quais os tratamentos indicados?

Terapia cognitivo comportamental (TCC), técnicas de relaxamento e meditação e, em casos mais graves, quando há prejuízo das atividades diárias, é indicado a avaliação da psiquiatria para tratamento medicamentoso.

4 - Qual a diferença entre nosofobia e hipocondria?

A nosofobia está relacionada ao medo de desenvolver uma doença no futuro, enquanto na hipocondria, a característica essencial deste transtorno é uma preocupação persistente com a presença eventual de um ou de vários transtornos somáticos graves e progressivos no presente. A atenção do sujeito se concentra em geral em um ou dois órgãos ou sistemas do organismo.





5 - Nosofobia tem cura?

A nosofobia tem tratamento com melhora importante dos sintomas, proporcionando qualidade de vida, diminuindo o sofrimento psíquico e reintegrando às várias esferas da vida.