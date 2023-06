Entenda as diferenças e benefícios do simulador de escada e da esteira

683

Na hora de escolher um exercício aeróbico na academia, é muito comum a dúvida sobre qual é o mais adequado para os seus objetivos. Como opções populares na academia há a esteira e os simuladores de escada. Mas qual a diferença entre eles e quais os benefícios desse tipo de exercício?









Micheski também ressalta diferenças: a escada tem uma função de simular uma subida, direcionando a força nos membros inferiores e, principalmente, em joelho e quadril: “Essas etapas são parecidas com um treino de musculação , mas sem a sobrecarga, com o peso do próprio corpo. Por isso, a escada é interessante ser utilizada para quem deseja uma definição maior dos membros inferiores”.

Já a esteira é um exercício de alto impacto, quando pensamos na corrida, e de baixo impacto, quando consideramos a caminhada, ajudando na flexibilidade das articulações: “A esteira, por ser algo democrático e usual, é algo que o iniciante e as pessoas que gostam de correr sentem facilidade, proximidade de poder fazê-la, e há uma maior variação de treinos”, explica Micheski.

Nenhum exercício é melhor que o outro, são características diferentes

"Vale lembrar que nenhum exercício é melhor que o outro, cada um tem sua característica, o que existe é quando, como e para quem se prescreve e quem faz. Na hora de escolher é importante levar em consideração o gosto pelo exercício, pois fazer o que gosta garante a frequência", comenta Micheski.









Amanda Rocha Diniz, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e certificada em medicina do estilo de vida pelo American College of Lifestyle Medicine (ACLM), complementa que tanto os exercícios aeróbicos quanto os exercícios resistidos têm inúmeros benefícios para o coração, pois são anti-inflamatórios, ajudam no controle pressórico, reduzem a resistência à insulina e os níveis de LDL (colesterol ruim), além de outros benefícios como redução do estresse e melhora no sono. "Um dado interessante é que acima de 10 minutos já existem benefícios para o coração, então mesmo para aquelas pessoas que têm a rotina muito corrida, o tempo não pode ser desculpa para não praticar exercícios regularmente".

Exercícios aeróbicos são prolongados