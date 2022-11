Fibromialgia: exercícios aeróbicos e técnicas de fisioterapia aliviam dor

Muita dor e fraqueza muscular generalizada. Esses são alguns dos sintomas que as pessoas que sofrem com a fibromialgia relatam (foto: StockSnap/Pixabay )

Os pacientes com fibromialgia, geralmente, são intolerantes à atividade física e tendem a ser mais sedentários. Mas, segundo a fisioterapeuta, o exercício aeróbico é um componente importante do tratamento. "Os exercícios ideais para quem sofre dessa síndrome são: natação, hidroginástica, caminhada, corrida, bicicleta, etc. É preciso aumentar a frequência cardíaca e a frequência respiratória. A prática diária, de 30 a 40 minutos, é o mais indicado. Claro que aquele paciente em crise, precisa fazer os exercícios de forma leve. A carga moderada é para quem está fora da crise. Com foco na atividade física, em oito semanas o paciente começa a experimentar uma menor intensidade nas dores", diz Walkyria Fernandes.









Além disso, Walkyria Fernandes informa que há outras intervenções que podem aliviar as dores. “Além das técnicas manuais, há







Conforme a fisioterapeuta, há pacientes que fazem uso de medicação contínua e outros apenas quando estão em crise. Isso pode variar de acordo as orientações do reumatologista que acompanha o paciente.

Muita dor e fraqueza muscular generalizada. Esses são alguns dos sintomas que as pessoas que sofrem com a fibromialgia relatam. A doença, que é uma síndrome reumática também pode ser acompanhada por fadiga alterações no sono , na memória e no humor. Além disso, o aumento de distúrbios digestivos também costumam ocorrer em quem tem fibromialgia.