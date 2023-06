Boxe: treino físico completo e desafiador para a saúde equilibrada

683

Exercício auxilia na saúde mental e equilíbrio físico (foto: Freepik)

A experiência inicial em uma academia de boxe pode ser avassaladora, com o badalar do sino, o odor de suor e o som dos socos na bola de velocidade. Porém, com o tempo, você perceberá que o boxe oferece um dos treinos físicos mais abrangentes, combinando exercícios de fortalecimento corporal completo e resistência cardiovascular, projetados para aprimorar A experiência inicial em uma academia de boxe pode ser avassaladora, com o badalar do sino, o odor de suor e o som dos socos na bola de velocidade. Porém, com o tempo, você perceberá que o boxe oferece um dos treinos físicos mais abrangentes, combinando exercícios de fortalecimento corporal completo e resistência cardiovascular, projetados para aprimorar equilíbrio , coordenação e reflexos. Um treino de boxe pode tonificar suas costas, estabilizar seus músculos do ombro e até mesmo exercitar partes das pernas que você não sabia que existiam. Ele desafia você mental e fisicamente, fortalecendo seu corpo contra lesões.









É sabido que os treinos de boxe podem ser incrivelmente desafiadores. É um dos esportes mais difíceis, exigindo alto nível de agilidade, velocidade, força, resistência e habilidade técnica. O treino tradicional foi desenvolvido ao longo de séculos para treinar lutadores para as demandas de uma luta, com o objetivo de maximizar velocidade e força. No entanto, muitos não percebem que os treinos de boxe também podem ajudar aqueles que não são boxeadores a melhorar seu equilíbrio e coordenação.





Comparado com a corrida, o boxe é um esporte de baixo impacto que requer uma gama maior de movimentos da parte inferior do corpo, promovendo força e mobilidade. Portanto, é benéfico para a saúde incluí-lo em seu exercício físico semanal.





Um treino tradicional geralmente começa com pular corda e treino de sombra, seguido de exercícios que usam o saco pesado, o saco de dupla extremidade e a bola de velocidade. O treino termina com exercícios corporais. A sessão é frequentemente dividida em rounds de três minutos de atividade seguidos por um minuto de descanso - um ritmo que se adapta naturalmente ao treino intervalado de alta intensidade (HIIT).

Começar pode ser tão simples quanto fazer um treino de sombra em casa e exercícios com o peso corporal. Existem muitos recursos que podem orientar seu treino em casa, incluindo aulas digitais. Uma corda de pular e uma esteira são bons investimentos iniciais aos quais você pode adicionar um saco de pancada mais tarde, se descobrir que gosta de boxe.





A força de um soco é gerada na parte inferior do corpo e transmitida através do tronco para os braços, trabalhando a parte inferior do corpo, o core, os músculos das costas e dos ombros, além dos membros superiores. "O boxe é um esporte que realmente começa de baixo para cima", diz Justin Blackwell, instrutor de Title Boxing baseado em Los Angeles. Mas isso começa com a postura correta.



A postura correta no boxe envolve ficar de pé com os pés na largura dos ombros, com o ombro da frente voltado para o oponente (ou para um espelho) e com os joelhos dobrados. Seu centro de gravidade deve estar um pouco direcionado para a perna de trás, quase como se você estivesse se apoiando na borda de um banco de bar. "Se você não estiver na postura correta, vai se sentir desequilibrado", afirma Pratchett.





A primeira vez que você pratica boxe pode ser surpreendentemente cansativa. Portanto, vá no seu ritmo, observando a boa postura e forma. Cada round deve durar três minutos, seguido por um minuto de descanso. E não se esqueça de colocar uma música animada para acompanhar. Se tiver energia, tente pular corda no estilo boxeador em vez de descansar.