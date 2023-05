Dia do Desafio 2023: busca engajamento em esportes e mobilidade urbana

Proposta busca incentivar a população a se engajar nas atividades físicas públicas (foto: Freepik)

A 29ª edição do Dia do Desafio, coordenada pelo Sesc São Paulo no Continente Americano, ocorrerá em 31 de maio de 2023, com o objetivo de promover a prática de atividades físicas e esportivas em instituições públicas e privadas de diversos países latino-americanos. A campanha mundial é uma iniciativa da TAFISA(The Association For International Sport for All), contando com o apoio institucional da(International Sport and Culture Association) e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).