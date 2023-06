Bancos de sangue sofrem queda de 30% em seus estoques no inverno

Para estimular e conscientizar a população, a OMS, por meio da Assembleia Mundial da Saúde, estabeleceu o Dia Mundial do Doador de Sangue em 14/06 (foto: Michelle Gordon/Pixabay)

Historicamente, no inverno os hemocentros sofrem uma redução de cerca de 30% em seus estoques, agravando um cenário que já lida com baixa incidência de voluntários a doação de sangue. Segundo dados do Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira é doadora, o que pode ser explicado por alguns fatores, como falta de informação e medo.