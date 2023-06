Dia dos Namorados: o amor é sereno

683

Dia dos namorados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

De acordo com estudos no campo da neurociência, o amor se assemelha a um vício, uma vez que faz com que sejam liberadas substâncias químicas ao reconhecerem uma suposta recompensa – entre elas, a dopamina, ocitocina, adrenalina – em nosso corpo, trazendo sensações como ansiedade, prazer, euforia, conforto, apego.

Muitas vezes, as pessoas confundem paixão com amor, resultando em relacionamentos instáveis e passageiros. Segundo a psicóloga e psicoterapeuta familiar e sistêmica Simone Torres e Silva, o amor é um sentimento amadurecido. “Conheço casais que se amam, mas nunca estiveram apaixonados. O amor é mais realista e tem tendência a crescer, inclusive podemos fazê-lo crescer. O amor é sereno, nos faz querer cuidar e ser cuidado. Nos dedicamos mais profundamente a outrem. É mais estável, profundo e duradouro”, comenta a especialista.

“Já a paixão nos faz ‘perder o juízo’, como se estivéssemos sozinhos no mundo, sem mais ninguém. Existe uma sensação de que o tempo para, congela. É ardente, nos queima se não amadurecermos esse sentimento. Existe na paixão uma espécie de fantasia, idealização ou deslumbramento com a outra pessoa, não se enxerga verdadeiramente a outra pessoa, pois tendemos a ficar “cegos” diante da realidade e da pessoa tal como ela é. Além de geralmente ser mais volátil, muito ligada aos impulsos sexuais e ao prazer.”

Nesse sentido, a psicóloga ainda destaca os benefícios, para a saúde, de ser amado e amar alguém. “Amar e ser amado gera uma troca muito positiva de benefícios, por exemplo, reduz o estresse, aumenta a sensação de segurança, diminui a ansiedade, melhora a autoestima, além de trazer mais felicidade, mais sorrisos e mais leveza para a vida.”

"O beijo é essencial dentro de um relacionamento, conecta o casal, eleva a autoestima, a sensação de pertencimento, e ainda fortalece o vínculo", Talita Bittencourt, sexóloga e terapeuta sexual (foto: Arquivo pessoal)

Faltou a academia?

De acordo com Talita Bittencourt, sexóloga e terapeuta sexual, o beijo é um aliado poderoso no relacionamento e diz muito sobre o que estamos sentindo no momento. “O beijo é essencial dentro de um relacionamento, conecta o casal, eleva a autoestima, a sensação de pertencimento, e ainda fortalece o vínculo. Quando o casal está envolvido já há algum tempo, o beijo tende a tornar-se artigo de luxo, casais se beijam somente na hora do sexo, o que pra algumas mulheres inibe essa intenção de beijar, pois naquele momento ela não está com vontade de transar, e aí prefere evitar o contato mais íntimo. É importante rever essa dinâmica, porque se tem algo gostoso, intenso e prazeroso é beijar a boca de quem desejamos”.

“O contato físico segue a mesma linha, existem estudos que apontam o poder de cura que há em um abraço. Na vida corrida, a rotina desregrada tem roubado de nós momentos únicos, o contato aproxima, fortalece o sistema imune, traz a sensação tb de pertencimento o que é essencial para o casal. Entender como o outro gosta de ser tocado(a) é o que vai fazer toda diferença, não podemos esquecer que antes de ser dois, somos um. O diálogo está aí para auxiliar nesse processo”, acrescenta Talita.

Segundo a sexóloga, o sexo dentro de um relacionamento proporciona mais de 10 benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Trazendo mais saúde, disposição, produtividade, animação, vida, amor, intimidade, prazer, conexão, libido, desejo, vontade, saúde física, mental, emocional, espiritual e sexual, mobilidade, imunidade e autoestima. Sendo um potencial redutor de ansiedade, depressão, irritabilidade, stress, dores, vergonhas e inseguranças.

Frequência

Estudos apontam que ter relação sexual com o parceiro pelo menos três vezes na semana seria o melhor dos mundos, mas Talita alerta: “A frequência ideal é a que funciona para cada casal, mas tem que funcionar de verdade, se uma das partes estiver insatisfeita já não é legal. Para isso é importante fazer alinhamento de expectativas, diálogo é sempre um solucionador de conflitos. Se o homem quer todo dia e a mulher duas vezes na semana, os dois precisam entrar em um consenso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra”.

Embora o sexo possa queimar algumas calorias e aumentar o ritmo cardíaco, ele não oferece os mesmos benefícios de um treinamento regular, como o fortalecimento muscular, o aumento da resistência cardiovascular e a melhoria da flexibilidade. Além disso, a atividade sexual não é sustentável como único meio para alcançar uma boa forma física e um estilo de vida saudável. Para obter todos os benefícios que a atividade física regular proporciona, é necessário combinar exercícios adequados, alimentação saudável e descanso adequado.

Por fim, para um Dia dos Namorados mais prazeroso e com diferentes experiências para reforçar o amor entre casais a sexóloga destaca os benefícios do sexo para o corpo. “Longevidade, bem-estar, qualidade de vida, pele viçosa, sorriso estampado no rosto, cabelos mais bonitos, de longe conseguimos ver uma pessoa bem resolvida na cama. O corpo entrega.”

