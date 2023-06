Quatro maneiras simples de fazer reaproveitamento de água em casa

Dados do Instituto Trata Brasil, de 2022, revelam que o Brasil perde cerca de 40% de toda a água potável captada, um desperdício que seria suficiente para abastecer milhares de lares brasileiros (foto: Anna/Pixabay)

Você sabia que dá para fazer o reaproveitamento de água em diferentes lugares da casa? Tomando algumas atitudes simples, estará contribuindo com a redução do desperdício e, de quebra, vai economizar algum dinheiro ao proteger este recurso que está cada vez mais escasso no planeta.