Satisfação sexual e disfunção erétil na velhice afetam saúde cerebral

A função erétil e a satisfação sexual foram mensuradas, assim como a cognição, por meio do Índice Internacional de Função Erétil. Com base nos dados coletados, os pesquisadores desenvolveram um modelo para entender como as três variáveis — satisfação sexual, disfunção erétil e cognição — se alteravam à medida que os indivíduos envelheciam.

Desempenho cognitivo

Martin Sliwinski, um dos autores do estudo, destacou em comunicado que a abordagem única de medir a função de memória e a função sexual em cada etapa do estudo longitudinal permitiu observar como ambos os aspectos evoluíam juntos ao longo do tempo. A descoberta se conecta ao crescente entendimento dos cientistas sobre a relação entre satisfação com a vida e desempenho cognitivo.

Segundo Sliwinski, os testes revelaram que indivíduos com baixa satisfação sexual estão mais propensos a sofrer de demência, Alzheimer, doenças cardiovasculares e outros problemas relacionados ao estresse, que podem levar ao declínio cognitivo. O pesquisador ressalta que melhorias na satisfação sexual podem desencadear avanços na função da memória, reforçando a importância da satisfação sexual para a saúde e qualidade de vida em geral.





O estudo também aponta para possíveis abordagens preventivas futuras, já que os dados mostram que avaliar e monitorar a função erétil como um indicativo de saúde pode ajudar a identificar riscos de declínio cognitivo antes dos 70 anos. Riki Slayday, candidato a doutorado na Penn State e principal autor do estudo, conclui que as associações encontradas perduram mesmo após ajustes demográficos e de saúde, indicando uma conexão clara entre vida sexual e cognição.

