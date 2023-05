Idosos são mais propensos a desenvolver hipertensão

A hipertensão arterial apresenta uma alta prevalência em adultos mais velhos, acometendo até 60% dos idosos de acordo com informações da Sociedade Brasileira de Cardiologia e é a causa de morte de 300 mil brasileiros anualmente. A doença usualmente é silenciosa, ou seja, não apresenta sintomas; é séria e está indubitavelmente associada ao aumento da morbimortalidade, podendo causar derrame, infarto, insuficiência cardíaca e angina.

Portanto, o tratamento da hipertensão é importante, mesmo em idade avançada. No entanto os alvos da pressão arterial nos pacientes idosos hipertensos, particularmente muito idosos, podem variar em relação aos pacientes mais jovens. Existem também preocupações específicas no manejo da hipertensão em pessoas idosas devido ao risco de hipotensão e a presença de comorbidades , politerapia, adesão às prescrições médicas e a fragilidade que pode se desenvolver com o envelhecimento.