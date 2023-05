Aumento de internações infantis por Síndrome Respiratória Aguda Grave preocupa Brasil

683

Alto índice de doenças respiratórias graves preocupa autoridades (foto: Freepik)

O número crescente de internações de crianças devido à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tem levantado preocupações entre as autoridades de saúde em todo o Brasil. De acordo com o Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado na última sexta-feira (19), treze das vinte e sete unidades federativas apresentaram um aumento significativo de casos, principalmente entre o público infantil. Os estados mais afetados por essa tendência alarmante são Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe.









Diante dessa realidade preocupante, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) destaca a importância da vacinação como medida preventiva para combater a propagação dessas doenças respiratórias. A vacinação contra a gripe, por exemplo, é uma das estratégias mais eficazes para proteger as crianças e toda a população. No Rio de Janeiro, como exemplo, os postos de vacinação estão disponíveis para imunizar pessoas de todas as faixas etárias, visando alcançar o maior número de indivíduos possível.





A conscientização sobre a importância da imunização é fundamental para frear o avanço dessas enfermidades e proteger a saúde das crianças e da população em geral. É crucial que os pais e responsáveis estejam atentos aos calendários de vacinação, levando as crianças aos postos de saúde para receberem as doses necessárias. Além disso, é essencial seguir as medidas de prevenção, como o uso correto de máscaras, a higienização frequente das mãos e o distanciamento social, visando reduzir a disseminação dos vírus respiratórios.