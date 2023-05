Barco hospital Papa Francisco realiza atendimentos médicos em comunidades

Onze especialidades médicas e de saúde foram oferecidas durante a expedição (foto: Reprodução Canção Nova)

A expedição de saúde do barco hospital Papa Francisco foi concluída na terça-feira (16), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Santarém, no oeste do Pará. A jornada, que começou no dia 10, beneficiou seis comunidades da região do Lago Grande: Vila de Curuai, Paissandu, Piraquara, Vila Socorro, Inanu e Ajumari. Os moradores destas localidades tiveram acesso facilitado a consultas médicas, odontológicas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias, serviços de farmácia, internações hospitalares, testes de Covid-19, entre outros atendimentos.