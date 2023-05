Obra narra experiências em busca da paz e da verdadeira sabedoria

O autor, Miguel Naghirniac, utiliza o pseudônimo A. Bombaim para assinar a obra (foto: Editora A Luz do Silêncio/Divulgação )





Leia também: Livro-oráculo tenta dar respostas às questões da existência humana A busca pelo autoconhecimento e transformação interior é uma jornada constante na vida das pessoas e que as instiga por toda a vida. O livro "Morrer antes que você morra", escrito por A. Bombaim, é uma obra sem fins lucrativos que compartilha experiências pessoais em busca da paz e da verdadeira sabedoria.





O autor, Miguel Naghirniac, utiliza o pseudônimo A. Bombaim para assinar a obra, pois assim como a escritora russa Helena Blavatsky, ele acredita que não é justo colocar seu nome em um conhecimento que está acima dele. É pesquisador sobre assuntos relacionados à transformação interior por meio da leitura de grandes obras de autores como Patanjali, Mahabharata, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Buda, entre outros.





Leia também: Livro: conheça as histórias de batalhas de uma mãe solo Dividido em 10 capítulos, o livro apresenta questionamentos e experiências sobre transformação, ego, atitudes que atrapalham o dia a dia, como encontrar o próprio caminho, movimentos do "eu", o que segura cada pessoa, o que fazer para se dedicar à iniciação e, por fim, como seguir esses passos pode ser libertador.





“Este livro nos fornece meios para conseguirmos morrer para essa vida que vivemos e renascer para uma nova vida, onde só existe gratidão, amor e felicidade divina”, complementa o autor.





REFLEXÃO

A.Bombaim propõe despertar em seus leitores a reflexão sobre a transformação interna e a busca pelo verdadeiro eu, a centelha divina que se encontra dentro de cada pessoa. Sem estabelecer uma regra de "como fazer", a obra narra a experiência do próprio autor ao transformar hábitos ruins em hábitos bons.





Para escrever a obra, ele mergulhou em ensinamentos de Buda, clássicos como "Mahabharata", "Bhagavad Gita" e "A Doutrina Secreta", além de conhecimentos compartilhados por Sri Aurobindo, Paramahansa Yogananda, Jiddu Krishnamurti e ensinamentos passados pelos próprios mestres. A obra tem linguagem direta e é escrita em primeira pessoa, como se o autor estivesse do seu lado lhe passando ensinamentos.





"Morrer antes que você morra" está disponível para compra na Amazon e no site da editora A Luz do Silêncio, pelo valor de escolha do leitor.





(foto: Editora A Luz do Silêncio/Divulgação ) Morrer antes que você morra

• Autor: A. Bombaim

• Editora: A Luz do Silêncio

• Páginas: 152

• Preço: R$ 35 (Amazon)

• Onde encontrar: Amazon e www.aluzdosilencio.com.br