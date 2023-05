'Saúde mental é democracia': evento da UFMG destaca luta e defesa

De 16 a 19 de maio ocorrerá a 11ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG , com o tema: “Saúde mental é democracia”. Serão diversas atividades em diferentes espaços dos campi Pampulha e Saúde, em Belo Horizonte.Conforme os organizadores, o evento é um convite à reflexão sobre “a transversalidade do tema” e sobre a importância da luta e defesa da saúde mental em uma perspectiva de fortalecimento dos direitos humanos.

O tradicional desfile em que se comemora o Dia Nacional da Luta Antimanicomial será no dia 18 com a participação de usuários dos serviços de saúde mental, familiares, profissionais e estudantes

Na terça-feira, 16, a partir das 16h, terá a oficina de produção de fantasias para o desfile na arena da Fafich. A atividade é aberta a qualquer interessado, como de resto ocorre com toda a programação.

Destacam-se também duas atividades culturais na Praça de Serviços: as apresentações da Banda Boa, da Apae de Itabirito, no dia 17, às 12h30, e da APAEtucada, da Apae de Belo Horizonte, no dia 18, às 17h30. As Aassociações de Pais e Amigos dos Excepcionais ( Apaes) são organizações sociais sem fins econômicos formadas por pais e amigos de pessoas com deficiência. Elas são mantidas por meio da colaboração de pessoas, empresas e entidades da sociedade civil.