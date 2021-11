Professora da APAE de Neves é demitida após dever de casa polêmico

Imagem enviada no Dia da Consciência Negra aos alunos de escola especial (foto: Reprodução)

A Associação de Pais e Alunos Excepcionais (Apae) de Ribeirão das Neves informou aos pais dos estudantes da instituição que a professora denunciada à Secretaria Municipal de Educação, por suspeita de atitude racista na produção de uma atividade escolar , foi demitida e já não faz parte mais dos quadros da instituição. De acordo com parentes dos alunos, as tarefas continuarão a ser encaminhadas aos pais para o repasse aos estudantes por outra docente, até o fim do atual ciclo de ensino.



A docente negou que tenha sido racista ao enviar para os pais uma tarefa escolar na qual foi desenhada a imagem de uma pessoa negra, com a orientação de que os alunos colassem bombril na figura sobre a área referente aos cabelos. O dever de casa foi encaminhado juntamente com um áudio da professora, pelo grupo de WhatasApp mantido com os pais. A atividade da Escola Maria Azevedo Costa era um trabalho referente ao Dia da Consciência Negra

Após a denúncia e a repercussão do caso, a professora enviou nova mensagem aos pais, na qual tentava justificar a atividade e negava que tivesse sido racista. Na gravação ela pede desculpas a quem tivesse se sentido ofendido.



Pedido de desculpas "Mães, eu mandei uma atividade sobre consciência, trabalhar a consciência negra. E pedi que colocasse no cabelo bombril. Gente, a minha intenção não foi um trabalho preconceituoso. Não foi preconceito. Eu quero mostrar sim para a sociedade a importância do cabelo crespo, na cabeça de uma pessoa afrodescendente, de uma pessoa branca e amarela... não houve preconceito da minha parte", disse na mensagem.





A Secretaria de Educação de Ribeirão das Neves não quis comentar sobre a decisão da Apae. Em nota, a Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais e a Apae de Ribeirão das Neves informaram que fizeram um acordo de desligamento da professora. Informaram ainda que "repudiam qualquer forma de discriminação buscando sempre combater essa prática históricamente consolidada na sociedade." Nenhum boletim de ocorrência chegou a ser registrado.