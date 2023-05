Unifesp promove Ciclo de Debates em Saúde Mental

Ciclo de debates em Saúde Mental contará com palestras de especialistas (foto: Freepik)

Na próxima sexta-feira, 5, será realizado um ciclo de debates em Saúde Mental. Promovido pela Reitoria, pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas (Praepa) e pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), com apoio do Observatório de Saúde Mental da Unifesp (OSMU) e do Observatório da Violência Racial (OVIR), o evento ocorrerá de forma remota, com inscrições gratuitas, disponíveis neste link, até a data do evento.