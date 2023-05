Seis formas de incentivar seu filho a se aproximar de você

(foto: Freepik)

Em 15 de maio é comemorado o Dia Internacional da Família, data definida em 20 de setembro de 1993, em deliberação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), com intuito de discutir e traçar projetos para o futuro da instituição familiar.O estudo Social Support, Parenting Style and Mental Health of Children and Adolescents, que teve como objetivo analisar a interferência das práticas familiares na identidade dos filhos, revelou que laços familiares sólidos atuam como um fator protetor contra transtornos comportamentais, além de diminuir a probabilidade de jovens se envolverem com drogas e criminalidade.Para Danielle H. Admoni, psiquiatra geral da Infância e Adolescência, supervisora na residência da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM) e especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), um dos grandes desafios atuais é manter um relacionamento saudável com os filhos adolescentes Segundo a psiquiatra, na adolescência, surge o despertar do próprio "eu" e do desenvolvimento físico e psíquico. "É uma fase de muita instabilidade emocional e oscilações de comportamento. O adolescente não costuma ter sintonia com o universo dos adultos e acaba, muitas vezes, se refugiando no isolamento ou com os amigos da mesma idade, cuja identificação tende a ser maior".Sendo assim, compreender as mudanças e os conflitos que envolvem a adolescência é fundamental para uma relação segura e produtiva entre pais e filhos. E, para ajudar neste processo, Danielle Admoni dá dicas de como arrumar a casa e ter uma proximidade natural e saudável com os filhos:Puxar papo, perguntar sobre assuntos cotidianos ou mesmo retomar alguma conversa que foi interrompida são atitudes que criam vínculos entre você e seu filho. Só não vale chegar em tom de cobrança ou parecer interrogatório. Tenha espontaneidade e saiba o momento certo de tocar nos assuntos. Vale mudar um pouco o cenário e sair para tomar um café, almoçar ou andar no parque.Estabeleça um canal de comunicação aberto e honesto com seu filho. "Encoraje-o a compartilhar opiniões, sentimentos e preocupações, ouvindo sempre com atenção e livre de julgamentos. Isso é crucial para construir um relacionamento de confiança", diz a psiquiatra.Os filhos esquecem que, antes de serem adultos, os pais também passaram pela adolescência. "Ao compartilhar suas histórias, seu filho se sentirá mais seguro por saber que você entende o que ele está passando. Isso vai gerar mais confiança para ele se abrir com você", ressalta Danielle Admoni.Mesmo já crescido, o adolescente precisa receber limites dos pais e cumprir com as regras pré-determinadas. No entanto, isso nunca deve ser imposto de forma ameaçadora ou intimidadora, mas com firmeza e autoridade. "Adolescentes tendem a ser desafiadores. Dependendo do seu 'não', ele pode te afrontar e passar a fazer coisas escondido. Ou seja, será o caminho oposto do que você quer para esta relação".Aquela explosão de raiva quando se descobre que o filho está mentindo, fazendo algo escondido e enganando os pais só serve para piorar a situação. "Não haja de forma impulsiva. Espere a cabeça esfriar para, então, chamar seu filho e ter uma conversa civilizada. O mais importante é entender o que o fez mentir. As medidas a serem tomadas vão depender da gravidade da situação", pontua a psiquiatra.Segundo um estudo da Universidade de São Paulo (USP), publicado na revista Estilos da Clínica, revista sobre a infância com problemas da USP, o que vale com os filhos não é a quantidade de tempo, mas a qualidade. É preciso haver interação recíproca e prazer genuíno nas atividades em conjunto."Muitos pais não poupam esforços para serem os melhores em suas atividades profissionais, mas nem sempre investem com o mesmo afinco em suas funções educadoras. Estabilidade financeira é importante, mas de nada adianta se não houver participação ativa no desenvolvimento físico, emocional, intelectual e ético dos filhos, tornando-os adultos capazes de realizar suas próprias escolhas, com autonomia, segurança e responsabilidade", finaliza Danielle Admoni.