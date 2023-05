Shopping faz desfile de moda em prol da saúde cardiovascular das mulheres

Estudos apontam que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% das mortes de mulheres no Brasil (foto: Freepik/Divulgação) Na sexta-feira (12/05), às 19h, o Minas Shopping vai promover um desfile de moda especial, que visa conscientizar as mulheres sobre os cuidados com a saúde e a prevenção de doenças cardiovasculares. O "Desfile do Coração", que fortalece o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares, celebrado em 14 de maio, vai ocorrer no Piso 2, próximo à Smart Fit.













Fatores de risco para doenças cardiovasculares



Médica diz que as mulheres acham que as doenças cardiovasculares, como o infarto, são um problema só dos homens, e muitas não se cuidam (foto: msgrowth/Freepik)

Entre os fatores de risco para as doenças cardiovasculares estão pressão alta, diabetes, colesterol alto, cigarro e o sedentarismo. "Queremos mostrar que a moda é muito importante, mas a moda mais chique é cuidarmos de nós mesmos", afirma Márcia. A programação também inclui orientações de saúde, com a presença de cardiologistas. Estudos apontam que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% das mortes de mulheres no Brasil e causam oito vezes mais óbitos que o câncer.