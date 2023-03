Doenças de outono: pediatra dá dicas de como proteger as crianças

Pediatra avisa que, em tempos de campanha de vacinação da gripe, é importante imunizar o seu filho (foto: Victoria_Watercolor/Pixabay ) O outono chegou e com ele as doenças clássicas da estação, como gripe, rinite, resfriado, otite, sinusite , faringite, amigdalite e bronquite . Para a médica Marina Noia, pediatra do Grupo Prontobaby, por ser uma época de queda de temperatura e chuva, é marcada pelo aumento da circulação de vírus no ar.





Os cuidados

Quando pensamos nos cuidados, é importante que os pais fiquem alerta com as crianças, mesmo que elas não tenham predileção para alergias. “Não sair muito cedo, pela manhã, ou muito tarde da noite de casa; manter a alimentação equilibrada com frutas, legumes e verduras; além da hidratação, são alguns pontos que melhoram a imunidade”, sugere a especialista ao aconselhar que objetos alvo de ácaros e poeiras também devem ser evitados, como cortinas, carpetes e bichos de pelúcia.

A limpeza da casa é importante para diminuir os riscos de contaminação por essas doenças. Portanto, a orientação é limpá-la três vezes na semana com aspirador de pó e os móveis com pano úmido. “Lembre-se de não usar a vassoura, pois dispersa e levanta poeira”, orienta a pediatra.





Já as roupas guardadas por muito tempo, com tecidos pesados, devem ser lavadas com sabão neutro. Evite o amaciante ou produtos muito perfumados e, se possível, leve-as para secar ao sol.





Uma vez contaminadas, as crianças que já são acompanhadas por pediatra ou alergista devem manter as medicações: “É importante não parar de fazer uso dos medicamentos nesse momento e nem se automedicar. Procure o médico de seu filho ou um pronto atendimento de sua confiança”, sugere a médica.

Se o seu filho dormiu bem, mas acordou com o nariz entupido, a pediatra Marina Noia considera aumentar a umidade do ar no ambiente, oferecer água em livre demanda e fazer lavagem nasal com soro fisiológico, além de não levá-lo para a escola nesse dia.

Vacinação

Vale lembrar que em tempos de campanha de vacinação da gripe, é importante imunizar o seu filho: "Manter a caderneta de vacina atualizada nos deixa ciente de que aquela criança recebe todos os cuidados que precisam da família. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é um dos mais completos do mundo. Fique de olho no calendário e vacinem seus pequenos”, destaca a pediatra.