Uso indevido do hipnótico Zolpidem para insônia é perigoso, alerta médica

Divulgação feitas por jovens em suas redes sociais chamaram atenção para uso indiscriminado do Zolpidem, hipnótico usado para o tratamento da insônia que pode causar dependência. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o fármaco é indicado para pessoas com insônia ocasional, transitória ou crônica e só pode ser comercializado sob prescrição médica.

De acordo com Ivete Gianfaldoni Gattás, psiquiatra e professora do curso de medicina da Faculdade Santa Marcelina, o medicamento é recomendado para adultos (indivíduos maiores de 18 anos) que apresentem diagnóstico de insônia crônica . Atua em receptores cerebrais, aumentando a liberação do GABA (Ácido gama amino butírico), o qual promove uma cascata de eventos que levam à sedação e ao sono, mas tudo isso de maneira muito mais rápida que no sono natural.