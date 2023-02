Depois da COVID e falência dos rins, sambista vai se jogar no carnaval

Aline nasceu numa família de sambistas e seus parentes têm uma escola de samba, a União de Jacarepaguá. Ela é ritmista e toca vários instrumentos: chocalho, marcação e cuíca.





Ao descobrir que usaria permanentemente uma fístula - uma espécie de ponte que fica no braço do paciente renal e possibilita que um fluxo grande de sangue transite pelo filtro de hemodiálise -, Aline teve muito medo de ter de se afastar do batuque, mas para a sua alegria, o médico garantiu que paciente renal crônico também pode curtir o carnaval como ama.



Ela poderia participar da bateria e cuidar apenas para não exagerar na hidratação. Aline carrega consigo garrafinha de água congelada para que sacie a sede e amenize o calor, sem ultrapassar o limite de ingestão de líquido permitido para renais. Amor pelo carnaval

Conviver com a diálise e ser feliz

“Sempre amei o carnaval. Nossa escola fica localizada na Intendente Magalhães, em Campinho. Ficamos oito anos desfilando lá e ano passado ganhamos o campeonato. Então esse ano voltamos a desfilar na Sapucaí. Além da escola, sou ritmista e desfilo em diversas outras escolas. Sou apaixonada por bateria", conta Aline.A instrumentista conta que "o carnaval é minha terapia. Faz com que eu esqueça dos problemas. Já desfilei em umas 10 escolas. No ano passado, quando a nossa escola ganhou o campeonato, vivi uma grande emoção. Agora sei que posso continuar fazendo o que mais gosto, sem deixar de cuidar da doença renal. Cumpro meu tratamento direitinho no carnaval, não falto e saio da clínica muito bem, com toda energia. O show tem que continuar”, relata Aline.Leia também: Kit Covid pode estar ligado a lesões nos rins. A nefrologista Ana Beatriz Barra, diretora médica da Fresenius Medical Care, grupo do qual a CDR Taquara faz parte, reforça que é possível conviver com a diálise e ser feliz."Estimulamos muito nossos pacientes a terem uma vida ativa, se exercitarem como puderem, nem que seja caminhando. E também manterem seus projetos de estudos ou trabalhos. No início da descoberta renal, tudo parece muito difícil, mas logo os pacientes que conseguem manter seus sonhos, se sentem mais tranquilos com o dia a dia. Eles precisam de um futuro que vale a pena viver", enfatiza a médica.