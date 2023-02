Professor da PUC Minas lidera pesquisa internacional contra COVID

O estudo Together está presente em mais de 30 cidades de Minas Gerais e outros Estados (foto: Miroslava Chrienova/Pixabay )

O professor doutor do departamento de medicina da PUC Minas Gilmar Reis, pesquisador líder do ensaio clínico Together, publicou nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, os resultados referentes ao uso do medicamento Peginterferon Lambda no tratamento precoce da COVID-19 l eve a moderada. A publicação foi feita pelo The New England Journal of Medicine, considerada uma das mais importantes publicações científicas da área médica.Também participam do ensaio clínico como parceiros os professores do Departamento de Medicina da PUC Minas Eduardo Augusto dos Santos Moreira Silva, Daniela Carla Medeiros Silva e Leonardo Cançado Monteiro Savassi. “Os dados do estudo mostraram que uma dose única de Peginterferon Lambda demonstrou uma redução significativa do risco de hospitalizações ou mortes relacionadas à COVID-19 em uma população predominantemente vacinada", afirma o professor Gilmar Reis, que é também docente da McMaster University, no Canadá.“Um fármaco administrado em dose única tão eficaz quanto 30 comprimidos de Paxlovid por cinco dias em pacientes não vacinados e vacinados, independentemente da variante viral” afirma o professor.