Alerta: colírio pode ter cegado cinco pessoas e causado uma morte nos EUA

Autoridades de saúde dos EUA investigam produto contaminado por uma bactéria resistente a medicamentos (foto: Freepik) Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) e a Federal Drug Administration (FDA), agência que regula medicamentos no país, emitiram alertas para a população parar de usar o colírio lubrificante EzriCare Artificial Tears. As autoridades de saúde investigam se o produto, vendido livremente sem receita médica, está contaminado pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, resistente a medicamentos.







Diante dos casos , a Global Pharma, fabricante do produto, fez o recolhimento do EzriCare Artificial Tears e do Artificial Tears da Delsam Pharma. A empresa endossou a recomendação dos CDC e pediu que as pessoa deixem de usar o colírio até que a investigação sobre a segurança do produto seja concluída.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que nenhuma destas empresas são detentoras do registro e nem fabricantes de colírios registrados na Anvisa. E não registro de algum caso no Brasil.

"Testes laboratoriais dos CDC identificaram a presença de VIM-GES-CRPA em frascos EzriCare abertos de vários lotes; essas garrafas foram coletadas de pacientes com e sem infecções oculares e de dois estados. A VIM-GES-CRPA recuperada de produtos abertos corresponde à cepa do surto", salienta a agência americana.





A infecção por P. aeruginosa foi associado a infecções no sangue, urina e pulmões, já que o olho se conecta à cavidade nasal por meio dos canais lacrimais. Os sintomas podem incluir secreção ocular amarela, verde ou clara, vermelhidão do olho ou da pálpebra, aumento da sensibilidade à luz e dor ou desconforto ocular. Caso algum paciente apresente algum incômodo, procurar pelo serviço médico.