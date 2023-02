CDC e FDA não encontram relação entre vacina bivalente da Pfizer e AVC

Ambas as agências reguladoras mantêm a recomendação do uso da vacina bivalente no combate ao coronavírus

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e o Food and Drugs Administration (FDA), agências reguladoras dos Estados Unidos, reiteraram, na última sexta-feira (3/2), que não há confirmação de que a vacina bivalente da Pfizer contra a COVID-19 tenha alguma ligação com o aumento de risco de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico em idosos acima de 65 anos.

Ambas as agências mantêm a recomendação do uso da vacina bivalente no combate ao coronavírus. De acordo com o CDC, a incidência de acidente vascular cerebral isquêmico entre indivíduos de 65 anos ou mais nos 21 dias após a vacinação com o reforço bivalente da Pfizer "atendeu aos critérios estatísticos para pedidos de investigação adicional" em um primeiro momento.