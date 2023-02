Conheça os três principais benefícios da alcachofra

Rica em água, fibras e flavonoides, a alcachofra é uma planta medicinal com alta quantidade de vitamina C e minerais, entre eles, o potássio e o fósforo. Originada da planta Cynara scolymus, a espécie pode ser grande aliada para o tratamento de diferentes condições de saúde, por sua ação antioxidante anti-inflamatória , diurética, probiótica, além de antidispéptica - que combate a má digestão.

Conforme Jackeline Barbosa, vice-presidente da área médico-científica da Herbarium, indústria farmacêutica de fitoterapia, os benefícios da alcachofra são inúmeros, sendo o consumo da planta fortemente recomendada no verão. “Nos dias mais quentes, as queixas digestivas são mais recorrentes, pois as altas temperaturas facilitam a perda de líquidos e sais minerais do corpo. A alcachofra um importante agente para o alívio dessas questões”.