Como manter a pele bronzeada com cautela na estação mais quente do ano

A mestre em medicina estética Gabriela Dawson afirma que investir em alimentos ricos em betacaroteno ajuda a prolongar o bronzeado e o deixa mais bonito (foto: Arquivo Pessoal)

Quando chega o verão , alguns cuidados são necessários para manter o bronze . Engana-se quem pensa que, para ter uma pele bronzeada, basta se expor ao sol. Alguns hábitos após a exposição também são indicados, como manter uma boa alimentação hidratação . Vale lembrar a importância do uso do protetor solar , para evitar consequências à saúde da pele, como rugas, manchas, queimaduras, envelhecimento precoce, ressecamento e até mesmo o câncer. Aplicar água termal é mais uma orientação.A mestre em medicina estética Gabriela Dawson afirma que investir em alimentos ricos em betacaroteno ajuda a prolongar o bronzeado e o deixa mais bonito. Ela aconselha acrescentar à dieta cenoura, abóbora, manga, laranja, damasco, papaia e espinafre."Meu conselho é investir em um bom protetor solar químico e um físico, que devem ser reaplicados a cada quatro horas. É um hábito de excelência nesses dias quentes de verão. Você pode ainda acrescentar o skincare pós-sol à sua rotina, porque assim vai fechar com chave de ouro os cuidados da pele", diz.Para quem está com o objetivo de conquistar a famosa marquinha, pode optar ainda por acelerar esse processo. Nesse caso, a especialista frisa que vale apostar no uso de um bronzeador, porém, sem deixar o protetor solar de lado. Depois da exposição ao sol, seja na praia ou clube, ao chegar em casa, os cuidados devem permanecer."O bronzeador tem a função de auxiliar na aceleração do bronzeamento natural. Ele potencializa a ação do sol ao provocar o aumento da pigmentação da pele. Portanto, uma dica para permanecer com o bronze do verão é utilizar esse produto, e manter uma alimentação saudável", comenta.Uma pele madura precisa de hidratação e proteção, acrescenta Gabriela. "Depois do bronze, evite banhos quentes e esfoliações. Não se esqueça de consumir as vitaminas C e E, porque são as favoritas da cor do verão. E não deixe de limpar, tonificar e hidratar sua cútis, além das opções de tratamentos em consultório. Hoje em dia, ter uma pele linda é significado de luxo, elegância e sofisticação", conclui.