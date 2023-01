Como manter hábitos alimentares e prática esportiva das crianças nas férias

(foto: rawpixel.com/Freepik)

As férias escolares das crianças estão associadas a lazer, descanso e descontração. Mas há que se ter atenção para garantir que os movimentos corporais e a alimentação saudável se mantenham no período.Educadora física do Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João Amorim (CEJAM), Luana de Oliveira Candido destaca a importância de ao menos 30 minutos diários de movimento corporal. O tempo ideal, no entanto, vai variar de acordo com os hábitos de cada um e disponibilidade física.Para essa época do ano, a educadora sugere praias e trilhas - o percurso e o desafio corporal, segundo Luana, são interessantes. Outra orientação é a realização de corrida ou caminhada de rua , que exige roupa e tênis adequados - dispensável se for na areia fofa da praia -, dança "As férias são propícias para começar algo novo, pois temos mais tempo disponível para experimentar diferentes possibilidades. De repente, mudar a forma como se vive, ir a lugares que gosta", pontua.Luana observa que atividades para crianças e adolescentes estão na esfera lúdica e existem peculiaridades em cada faixa etária. "Crianças e adolescentes têm que estar em turma, jogar bola e correr. O incentivo para que eles se movimentem nas férias, no geral, é estar com outras pessoas da mesma faixa etária", ressalta.Estudos e pesquisas apontam os benefícios bioquímicos e fisiológicos da prática regular de exercícios físicos: a pessoa dorme melhor, o sono tem mais qualidade, há mais disposição física, o que permite a realização de atividades cotidianas com menos exaustão.Quanto aos aparatos tecnológicos, a profissional de educação física entende que eles podem gerar prazer no sentido de alcance de metas e constância. "Os aplicativos são bem legais porque fornecem muita informação. A tecnologia ajuda bastante", reitera.A nutricionista do CEJAM Marlucy Lindsey Vieira destaca a importância de manter os bons hábitos alimentares, com um cardápio variado e nutritivo. A especialista recomenda que seja mantida a rotina de horários do café da manhã, almoço, lanches e jantar."O nosso corpo, geralmente, dá sinais quando algo não está bem. Isso acontece quando ingerimos algo não saudável ou não nos alimentamos o suficiente, ocasionando uma sensação de peso e inchaço no estômago ou até mesmo dores", explica.Além disso, se alimentar de forma não saudável, ao longo do tempo, pode trazer alguns sintomas, como mau hálito, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, imunidade baixa, constipação, diarreia, baixa energia e disposição, irritabilidade, apatia e falta de apetite Dentre as doenças mais comuns causadas pela má alimentação estão obesidade, sobrepeso No que diz respeito especificamente aos pequenos, a nutricionista orienta que seja evitada a oferta de doces, salgadinhos e guloseimas em geral, dando preferência aos alimentos frescos e naturais, por serem mais saudáveis e nutritivos."Evite pular as refeições e procure manter horários regulares. Mesmo que durma até mais tarde, ao acordar, coma uma fruta, pois um café da manhã leve não atrapalhará o almoço", finaliza.