Pediatra alerta para prevenção do vírus sincicial respiratório (VSR)

De acordo com a FioCruz, 59% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças de 0 a 4 anos foram causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR) (foto: Pexels/Pixabay ) De acordo com o último Boletim Infogripe, publicado pela FioCruz, no dia 12/01, entre 11/12/22 e 07/01/23, 59% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças de 0 a 4 anos de idade foram causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Os maiores registros estão em São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e Roraima.







Bárbara Carolina Vieira Nogueira Valério destaca que os sinais e sintomas variam de acordo com o estágio da doença e sua gravidade: "Inicialmente, a criança pode apresentar febre, tosse, congestão nasal e otite média. Mas, rapidamente, o quadro pode evoluir com esforço respiratório, aumento da frequência respiratória, prostração e queda da oxigenação com necessidade de internação hospitalar até mesmo em centro de terapia intensiva."

Qual é a prevenção? E tem vacina?

Bárbara Carolina Vieira Nogueira Valério, pediatra do Hospital Vila da Serra, diz que não há vacinas disponíveis contra o VSR, mas existe o palivizumabe, um anticorpo monoclonal que induz imunização passiva (foto: Arquivo Pessoal) A médica pediatra enfatiza que várias atitudes devem ser tomadas como prevenção: lavagem frequente das mãos, evitar ambientes fechados e aglomeração de pessoas, evitar contato com pessoas que apresentam sintomas respiratórios, incentivo ao aleitamento materno , isolamento do paciente com diagnóstico confirmado e a limpeza de superfícies expostas a secreções infecciosas.