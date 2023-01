É possível perder peso sem abrir mão do pão com manteiga no café da manhã

Não é parar de comer o pão, mas é interessante considerar substituir o pão branco pelo integral (foto: congerdesign/Pixabay ) Quando pensamos em perda de peso, uma das primeiras coisas que tentamos evitar é o consumo de carboidratos, como o pão. Mas, a jornada para a eliminar os quilos extras e a adesão a um estilo de vida mais saudável não precisa ser restritiva. Dá para emagrecer consumindo, de forma moderada, os alimentos que, normalmente, compõem o café da manhã brasileiro, como frutas , ovos, leite, café e, até mesmo, a clássica combinação de pão e manteiga. Basta fazer as escolhas certas para ter uma refeição equilibrada e que não prejudique a dieta.













Leia também:

Pão, banana, mamão e ovos

Os ovos são bem consumidos e ajudam a manter a saciedade (foto: Markéta (Machová) Klime%u0161ová/Pixaba)

Tendo como base centenas de estudos sobre ciência comportamental que mostram que, quando você se priva de comer o que ama, o resultado tem o efeito oposto ao objetivo. O VigilantesdoPeso é um método sustentável de perda de peso, que já ajudou milhões de pessoas em todo o mundo a alcançar o sucesso. O programa funciona auxiliando o usuário a fazer escolhas inteligentes, estando no controle e ensinando quando comer determinados alimentos.Leia também: Coquetel amazônico: aumenta busca por mistura que promete emagrecimento.

Uma apuração da VigilantesdoPeso, revelou que o pão está entre os cinco alimentos mais consumidos no café da manhã. Frutas, como banana e mamão, também aparecem entre as favoritas para esta refeição. Elas são ótimas fontes de vitaminas e minerais e, quando combinadas com aveia, iogurte e/ou leite desnatado, se tornam uma opção ricamente nutritiva de fibras, proteínas e carboidratos.



Para ajudar na composição de um menu diversificado, capaz de satisfazer as necessidades diárias, é interessante considerar também queijos com menos gordura, substituir o pão branco pelo integral e optar pelo leite desnatado ou com baixo teor de gordura.





Comer bem, não apenas no café da manhã, e adotar outros hábitos %u200B%u200Bpara mudanças duradouras, %u200B%u200Ba longo prazo, é a chave para um estilo de vida mais saudável.



Uma das razões pelas quais as pessoas escolhem o VigilantesdoPeso, e obtém sucesso com o método, é o fato de não precisar mudar, de forma radical, o estilo de vida ou retirar os alimentos que mais gosta de seu cardápio, mas, sim, aprender a ter inteligência para fazer adaptações e boas escolhas que auxiliem no processo de perda de peso.