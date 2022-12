Casamentos e dizer 'não': O que isso tem a ver com a gestão de tempo?

Eduardo Shana, palestrante e especialista em gestão de tempo, participou do 'Pod ou não pode?', com Ricardo Carlini, na última quarta-feira (14/12) (foto: Reprodução/YouTube) O 'Pod ou não pode?', podcast apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, recebeu nesta quarta-feira (14/12) Eduardo Shana, professor, palestrante, e consultor especialista em planejamento e gestão de tempo. Durante o episódio, o convidado destacou a importância de dizer “não”, como a gestão do tempo pode salvar casamentos e o “Tempo perdido”, inspirado na música de Renato Russo.





Com longa experiência no marketing, Eduardo ministra workshops e palestras sobre inovação, liderança, planejamento e gestão do tempo para organizações do Brasil, Portugal, Itália e China.









De acordo com Shana, a melhor administração do tempo salva até casamentos. O palestrante argumenta que casais podem utilizar sua metodologia para criar “mapas de relevância” dos seus interesses e de seus cônjuges. Através disso, cada um pode proporcionar eventos de qualidade para seus companheiros e, assim, aumentar a qualidade do casamento.

Eduardo explicou como a sua metedologia salva uniões conjugais com apenas cinco perguntas: "Primeiro fundamento: qual a utilidade do casamento para você e para seu cônjuge. Segundo: você está cumprindo as inerências de marido ou esposa antes de cobrar do outro? Terceira pergunta: quais as expectativas que o outro tem de você [...] Quarto fundamento: qual a inovação que você pode trazer para seu casamento? E, por último, o que é mais relevante para você nesse casamento?".

Não é não

A dificuldade em falar “não” é algo que afeta diversas pessoas. Muitas vezes, o desejo de agradar os outros faz com que o indivíduo gaste o tempo de maneira equivocada, distante do seu real desejo. Shana explicou como podemos aprender a dizer “não” de uma maneira que não frustre as pessoas próximas e que colabore para uma melhor gestão de tempo em nosso dia a dia.





“Eu aprendi a falar não contando o que estou fazendo. Pode ser aniversário da minha mãe, se eu falar para ela ‘hoje eu tenho show do Pink Floyd, vou jantar com o David Gilmour’. Se a minha mãe me ama, mesmo sendo o aniversário dela, eu não vou ter culpa”, disse Shana.

Tempo perdido

Como diz a letra de Renato Russo, “Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou”. Guiado pela música, Carlini indagou o “homem do tempo” sobre a possibilidade de recuperar o tempo perdido, mas Shana disse que é impossível. Para ele, esse fato salienta ainda mais a necessidade do planejamento e da gestão do tempo no cotidiano.





Assista ao episódio completo:





Eduardo, no entanto, não tem uma relação tão boa com a música: “essa música é o trauma da minha vida, ela é o contrário do meu hino. A ferramenta mais importante do TEvEP foi criada por causa dessa música. [...] No início da HomoSapiens, em 2007, 2008, fizemos um grande projeto, atribuímos tempo para todo mundo fazer e uma funcionária da minha equipe falou no meio do grupo todo que ‘temos nosso próprio tempo’. Se isso estiver valendo, não consigo levar a termos nada”.