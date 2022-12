Medicina da UFMG é pioneira com centro sobre neurotecnologia responsável

A Faculdade de Medicina da UFMG, por meio do Centro de Tecnologia em Medicina Molecular (CTMM), irá o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT)

O INCT em Neurotecnologia Responsável (INCT-NeurotecR) terá como principal objetivo analisar, desenvolver e implementar uma plataforma de pesquisa e inovação responsável, visando antecipar e enfrentar os desafios éticos, legais e sociais levantados por novas neurotecnologias.

Atualmente, 20 subprojetos de diferentes áreas e fases de desenvolvimento serão contemplados. Eles criarão comitês para promover o engajamento público, a ciência aberta, a equidade de gênero e raça, a educação científica, a ética e a governança participativa e antecipatória. Serão envolvidos diversos atores sociais, como pesquisadores, cidadãos, decisores políticos, empresas e organizações do terceiro setor.

O professor do departamento de saúde mental, Marco Aurélio Romano, coordena o projeto. Ele destaca que o conceito de Pesquisa e Inovação Responsáveis está surgindo na Europa. “O campo ainda é embrionário e, mesmo na Europa, há dificuldades em implementar os conceitos entre pesquisadores. Nosso projeto é pioneiro no Brasil e nosso objetivo é envolver a sociedade como um todo na ciência, de forma a atribuir mais direitos e mais responsabilidades para todos, com voz ativa”, afirma.