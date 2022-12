Começa semana de mobilização nacional para doação de medula óssea

Doar é ato de amor: em junho de 2021, o Ministério da Saúde (MS) alterou a idade limite de cadastro de doadores de medula óssea no Brasil, de 55 para 35 anos (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) O Brasil tem o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo. São mais de quatro milhões de pessoas cadastradas no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) e mais de 520 mil inscritos de Minas Gerais. Mas as chances de encontrar um doador compatível entre não aparentados é de uma em 500 mil pessoas e entre irmãos é de cerca de 30%. Em junho de 2021, o Ministério da Saúde (MS) alterou a idade limite de cadastro de doadores de medula óssea no Brasil, de 55 para 35 anos a fim de se alinhar aos demais cadastros de medulas ósseas mundiais.





Hemocentros em Minas Gerais aguardam doadores

Em Minas Gerais há 20 hemocentros, dos quais três estão localizados em Belo Horizonte. Após preencher uma ficha com informações pessoais, são retirados 10ml do sangue do candidato a doador para fazer o exame de histocompatibilidade (HLA), que cruza com os dados de pacientes à espera do transplante.



É importante que os voluntários mantenham seu cadastro atualizado (telefone, endereço, e-mail), para que seja contatado em o caso de compatibilidade.



Leia também: Em 22 anos, Hemominas acumula 570 mil doadores de medula óssea









A doação de medula óssea é um procedimento de baixo risco e, dependendo de alguns fatores, pode ser feita pelo sangue periférico por meio de um processo chamado de citaférese ou pela coleta da medula óssea nas cristas dos ossos ilíacos, sob anestesia geral.O procedimento é feito em centro cirúrgico e requer internação de 24 horas. Para ser doador é necessário estar em bom estado geral de saúde, não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.





Em Belo Horizonte, o Oncobio (Nova Lima) faz desde agosto de 2019 transplantes alogênicos e autólogos, e conta com profissionais com mais de 20 anos de experiência em todos os níveis de transplantes: cirurgiões oncológicos, pediatras, oncologistas clínicos, radio-oncologistas, onco-hematologistas, especialistas em transplantes de células hematopoiéticas, enfermeiros e profissionais de cuidados continuados.

Receptor de medula óssea: como é o transplante

O transplante de medula óssea é indicado para portadores de doenças onco-hematológicas: leucemias, síndrome mielodisplásica, linfomas e mieloma múltiplo e alguns tumores sólidos, doenças benignas, como falências medulares, imunodeficiências congênitas, hemoglobinopatias e doenças autoimunes.





O transplante de medula óssea pode ser autólogo, quando as células transplantadas são do próprio paciente, ou alogênico, quando são transplantadas células de um doador parente ou não aparentado.



Encontrado um doador compatível, o receptor passa, antes do transplante, pela quimioterapia. Dependendo do caso clínico, é feita radioterapia no corpo inteiro para tratar a doença de base e enfraquecer seu sistema imunológico para aceitar as células do doador.





O paciente fica internado em regime de isolamento especial até que a medula óssea do doador comece a produzir os glóbulos brancos, que são as células de defesa do sistema imunológico, o que é chamado de "pega” da medula óssea ou enxertia.