Chuvas: como se prevenir de doenças transmitidas pela água contaminada

Além da leptospirose, as temperaturas mais altas e as chuvas intensas aumentam, ainda, a preocupação dos profissionais de saúde com a proliferação de casos de dengue, zica e chikungunya (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press)

As fortes chuvas que atingem diversos estados do país, desde o início do mês, devem se intensificar com a chegada do verão, no dia 21 de dezembro. O grande volume de água aumenta os riscos de enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra e de enfermidades diversas, a exemplo da leptospirose (causada pelo contato com a urina de ratos), transmitidas pelo contato com águas contaminadas.