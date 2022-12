Conheça três passos para eliminar os pensamentos negativos

De acordo com William Sanches, terapeuta e especialista em comportamento humano, uma mente feliz cria prosperidade em todos os lugares (foto: Arquivo Pessoal) Ao contrário do que se imagina, ter pensamentos negativos em algum momento é comum. No entanto, tal comportamento não pode interferir no dia a dia. Esse tipo de situação, geralmente, está relacionada a preocupações, medos ou memórias que não permitem a concentração em outras atividades.





Fugir da energia negativa Sempre que reafirmamos que algo ruim acontece, William Sanches explica que assumimos essa mesma energia, porque passamos a direcionar o foco apenas nas coisas que não deram certo ou que trazem infelicidade.

Para afastar os pensamentos negativos, o especialista recomenda relembrar e listar todas as coisas que deram certo. “Embora haja pessoas que só enxergam o que não deu certo para elas, esquecendo sobretudo o que já se fez em suas vidas, buscar as coisas que geraram bons frutos é uma maneira de mantermos a mente com o foco e pensamentos positivos”, indica. “Ninguém deseja desenvolver uma crença de que tudo falha em nossas vidas”, completa.

Sonhos perdem força

Sanches explica que quando isso ocorre, os sonhos perdem força, sendo que isso é uma parte importante de cada ser humano. “São os planos e desejos que dão força e motivam as pessoas a continuar lutando. Trata-se de algo insubstituível que não podemos perder de maneira alguma”, pontua.

O terapeuta afirma ser essencial pensar sempre em felicidade. Quando se está entediado, os pensamentos negativos invadem a mente e estragam o dia, por isso é fundamental manter-se ocupado com trabalhos, projetos ou permitir-se sonhar acordado. “Tudo isso ajuda a manter a negatividade longe e atrair coisas positivas. Uma mente feliz irá criar prosperidade em todos os lugares, uma vez que apenas transmitimos ao universo o que temos e o que somos”, revela o terapeuta.





Ele ainda ressalta que os pensamentos negativos sempre se esgueiram na mente para dominar alguma situação. “A dedicação para não deixar isso acontecer vem apenas do íntimo de cada um, para assim afastar essa vibração e finalmente encontrar a prosperidade oculta presente em nós mesmo”, finaliza.