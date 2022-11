A pior dor do mundo tem público alvo: mulheres 50 +

A neuralgia do trigêmeo ocorre subitamente em surtos na metade da face, uma sensação de choque que, apesar de rápida, tem incômodo intenso (foto: Engin Akyurt/Pixabay )



A neuralgia do trigêmeo é quinto par de nervo craniano que ele é responsável pela sensibilidade da face do rosto, provando uma dor muito intensa descrita pelos pacientes e literatura médica como a pior dor já sentida. Por volta dos 40 anos os vasos sanguíneos vão ficando mais tortuosos, a medida que a pessoa vai envelhecendo a pressão também aumenta, isso é uma maneira que o sistema arterial encontrou para proteger o indivíduo para o vaso não romper ele dobra, então ele tende a ficar curvado e encosta na transição do nervo.

O diagnóstico da neuralgia do trigêmeo é eminentemente clínico, sem a extrema necessidade de exames complementares. Justamente devido à característica clínica da apresentação e queixa do paciente serem específicos, geralmente é uma dor de início súbito que atinge normalmente a metade do rosto e face.

Neuropatia é dor crônica

O professor e neurocirurgião Felipe Mourão diz que, às vezes, um estímulo que não é para causar a dor, pode ser gatilho da dor neuropática



Neuropatia é dor crônica que ocorre quando os nervos sensitivos do Sistema Nervoso Central e/ou periférico são feridos, ou danificados. A dor pode vir em um espaço regular e um período maior entre uma crise e outra, comenta o neurocirurgião Felipe Mourão.

“Eu atendi uma paciente que tinha crises nas madrugadas em uma frequência regular, causava uma enorme inconveniência porque acordava com choque da dor, prejudicava a qualidade do sono. Existem relatos na bibliografia no tratado de neurocirurgia, na China, de pacientes mais resistentes ao tratamento que tiveram níveis de depressão ou suicídio devido ao aumento da intensidade e frequência das crises ressaltou” Felipe Mourão.

Principais desafios para os pacientes

Os casos mais comuns são na região do terço médio e inferior da face que podem ser confundidam com dor de dente. Às vezes um estímulo que não é para causar a dor, pode ser gatilho da dor neuropática. Ao tomar líquidos gelados ou uma simples escovação dental, então o paciente relaciona a dor relacionada aos dentes. "Tive um paciente que retirou todos os dentes da boca e usou prótese para se livrar da dor e depois descobriu ser justamente a neuralgia do trigêmeo a causa", conta do neurocirurgião.

As causas da neuralgia trigeminal não são completamente compreendidos, mas a literatura médica concorda que hipótese do conflito neurovascular entre o nervo trigêmeo e pequenas artérias, na forma secundária compressão do nervo por tumores, alterações vasculares e alterações inflamatórias.





Após o diagnóstico clínico o paciente deverá receber uma investigação por meio de exames de imagem como uma ressonância nuclear magnética do encéfalo, o tratamento pode ser clínico por medicamentos anticonvulsivantes em doses elevadas, porém alguns pacientes não suportam os efeitos colaterais, são indicados cirurgia mesmo que não apresente conflito vascular.