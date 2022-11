Mês de conscientização e luta contra a AIDS alerta sobre a tuberculose

Segundo Ministério da Saúde (MS), quase 1 milhão de pessoas convivem com a AIDS no Brasil (foto: Reprodução) Criado em 2017, o Dezembro Vermelho é uma campanha nacional que visa conscientizar e estabelecer ações de combate à AIDS, uma doença que se caracteriza pelo comprometimento do sistema imunológico e todas as defesas do organismo contra infecções. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), quase um milhão de pessoas convivem com a doença no Brasil, número que acende o alerta para o risco de outras enfermidades como a tuberculose, principal causa da morte dos portadores de HIV.





Exame disponvível no SUS

Atendendo a essa recomendação do órgão mundial, recentemente o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a disponibilizar um exame inovador aos portadores da imunodeficiência, conhecido como teste IGRA (ou ensaio de liberação Interferon-gama), um dos mais precisos para identificar a tuberculose infecção (ILTB), analisados e indicados, inclusive, pela OMS.



Atualmente, o teste é indicado principalmente para pessoas que compõe o chamado grupo de risco da tuberculose, como portadores de HIV positivo, pessoas que recebam tratamento anti-TNF-alfa (medicamentos que impedem a circulação do TNF-Alfa, uma proteína que quando produzida de forma desregulada pode agravar algumas doenças auto-imunes) ou imunossupressores. Leia também: Tuberculose: Brasil é o 2º país do mundo em mortes, diz a OMS.

De acordo com Raphael Oliveira, gerente de marketing regional LATAM para diagnósticos moleculares da QIAGEN, trata-se de um exame simples e rápido, feito com uma pequena amostra de sangue e requer apenas uma visita ao médico. “Este teste é muito menos afetado pelo imunocomprometimento do paciente em comparação ao teste tuberculínico e apresenta resultado seguro, com a precisão de testes laboratoriais. Para os grupos de risco como os portadores de HIV, um diagnóstico breve e correto pode ajudar a salvar muitas vidas”, esclarece o executivo da multinacional alemã, que entre suas soluções apresenta o QuantiFERON-TB Gold Plus, considerado o exame referência mais utilizado no mundo e agora disponível no sistema público de saúde brasileiro.





Adquirida pelo ar, por bactérias espalhadas durante um espirro, tosse ou fala, a tuberculose é uma doença séria e requer atenção. Passada a fase latente, o paciente pode apresentar sintomas como tosse crônica, febre, perda inexplicada de peso e, quando grave, sudorese noturna. Quanto antes diagnosticada, mais breve e menos agressivo será o tratamento.