Simpósio debate iniciativas para tornar mais seguro o uso de medicamentos

Programação do simpósio debaterá o uso seguro de medicação em diversos âmbitos, como em terapia intensiva, anestesia, farmácia hospitalar, administração de medicamentos etc (foto: Pexels por Pixabay )



LEIA MAIS 12:28 - 16/09/2022 Anvisa fará consulta sobre norma para medicamentos de doenças raras

14:22 - 12/09/2022 Agência Europeia de Medicamentos aprova vacina contra variantes da ômicron

16:37 - 23/05/2022 Medicamentos em falta: o que fazer se seu remédio 'sumir' das prateleiras Prevenção de erros e uso seguro de medicamentos são alguns dos temas do simpósio "Medicação sem Danos", promovido pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso dos Medicamentos (ISMP Brasil) com apoio da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), Associação Mineira de Farmacêuticos (AMF), Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH), Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP) e Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG).O encontro, patrocinado pela Hipolabor, indústria farmacêutica, será no dia 3 de dezembro, das 8h às 17h, no hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo Sympla.

O presidente do instituto ressalta que os erros de medicação, além de causarem danos ao paciente, prejudicam os orçamentos de saúde. "Precisamos ter pessoas dedicadas à segurança dos pacientes dentro de todas as unidades de saúde'', avalia. Estima-se que 10% dos pacientes sofrem eventos adversos, anualmente, durante a assistência. Ele também destaca o fortalecimento do setor por meio da troca de informações e networking entre os profissionais. "Esse é o primeiro encontro presencial do ISMP e sociedades científicas desde o início da pandemia."

Programação

9h – Abertura

9h30 - Palestra: "5 anos de Desafio Global da OMS – Medicação sem danos"

Palestrante: Mariana Martins Gonzaga do Nascimento - Farmacêutica, Professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, ISMP Brasil

Coordenação: Flavia Latini - Enfermeira, Professora da Escola de Enfermagem da UFMG, ISMP Brasil, Rebraensp

10h10 - Palestra: "Uso seguro de medicamentos em terapia intensiva"

Palestrante: Marcelo de Oliveira Maia – Médico, Presidente AMIB

Coordenação: Jorge Luiz da Rocha Paranhos - Médico, Diretor Presidente da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (SOMITI MG)

10h50 às 11h:20 – Intervalo

11h20 - Palestra: "Uso seguro de medicamentos em anestesia"

Palestrante: Luis Antônio Diego - Médico, Diretor SBA

Coordenação: Renato Hebert Guimarães Silva – Médico, Vice-Presidente da Sociedade Mineira de Anestesiologia (SAMG)

12h às 13h30 - Almoço

13h30 - Mesa redonda: "Uso seguro de medicamentos durante a pandemia – trabalho multiprofissional de sociedades científicas e perspectivas futuras"

Mário Borges Rosa - Farmacêutico, Presidente ISMP Brasil

Marcelo de Oliveira Maia - Médico, Presidente AMIB

Luis Antônio Diego - Médico, Diretor SBA

Leonardo Kister - Farmacêutico, Presidente SBRAFH

Victor Grabois - Médico, Presidente SOBRASP

Coordenação: Adriano Max Moreira Reis - Professor da Faculdade de Farmácia da UFMG, Diretor Científico do ISMP Brasil

14h30 – Palestra: "Cultura Justa e o Uso Seguro de Medicamentos"

Palestrante: Mário Borges Rosa - Farmacêutico, Presidente ISMP Brasil

Coordenação: Roquelia Ferreira Caetano Guedes - Farmacêutica, Diretora Executiva da SBRAFH

15h10 às 15h40 – Intervalo

15h40 - Mesa Redonda: "A Segurança do Paciente e o Uso Seguro de Medicamentos – uma visão multiprofissional"

"Segurança do paciente: uma responsabilidade compartilhada" - Victor Grabois - Médico, Presidente SOBRASP

"Segurança do paciente: boas práticas no preparo e administração de medicamentos" - Isamara Corrêa Lemos, Enfermeira - Hospital das Clínicas da UFMG

"Gestão de Medicamentos de Alta Vigilância" - Leonardo Kister - Farmacêutico, Presidente SBRAFH

"Implantação de Sistema de Prescrição Seguro em uma Instituição Pública" - Amanda Fonseca Medeiros - Farmacêutica, Vice-Presidente da Associação Mineira de Farmacêuticos (AMF)

Coordenação: Mara Moura – Enfermeira, SOBRASP/MG

16h40 – Encerramento.







Sobre o Instituto para Práticas Seguras no Uso dos Medicamentos





O ISMP Brasil, com sede em Belo Horizonte, foi fundado em 2006, a partir de iniciativas voluntárias de profissionais com experiência na promoção da segurança dos pacientes, principalmente quanto à utilização de medicamentos nos diferentes níveis de assistência à saúde. É uma organização não governamental, independente e sem fins lucrativos, pioneira na condução de iniciativas para promover a segurança no uso de medicamentos no Brasil.

O simpósio está em linha com o 3º Desafio Global para Segurança do Paciente, lançado em 2017 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A iniciativa convoca os países a tomarem medidas prioritárias para reduzir os erros de medicação e danos. "Nós, como parte da cadeia de medicamentos, temos um papel fundamental em incentivar a atualização do setor. Esse simpósio é um momento ímpar para que os profissionais da área discutam essas questões", afirma o presidente da Hipolabor, Renato Alves.