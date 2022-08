Saiba qual é a maneira mais eficiente de tomar remédios em comprimido

(foto: Reprodução/Freepik)

Quando você sente uma dor muito intensa pelo corpo, uma das primeiras coisas a se fazer é tomar um remédio para dor, na espera de que ele faça efeito o mais rápido possível. Uma nova pesquisa mostra que a postura do corpo durante a ingestão do medicamente pode ser a solução para lidar mais rapidamente com a dor.A maioria das pílulas de remédio só começa a funcionar até que o estômago ejete o conteúdo no intestino, portanto, quanto mais perto do antro - última parte do estômago - a pílula estiver, mais rápido começa a se dissolver.A postura é fundamental para conseguir mirar nesta parte do corpo. Diversas posturas foram testadas pelos especialistas e a melhor postura encontrada foi estar deitado no lado direito, alcançando uma dissolução do remédio 2,3 vezes mais rápida do que estando em pé.Entretanto, deitar para o lado esquerdo se mostrou pior. Uma pílula levava 10 minutos para ser digerida quando ingerida quando deitados no lado direito. Já na postura ereta, a digestão do medicamento levou 23 minutos enquanto deitar para o lado esquerdo garantiu uma ingestão do medicamento em mais de 100 minutos.Os pesquisadores testaram as teorias com um modelo desenvolvido por eles chamado StomachSim que simula o funcionamento do estômago humano. Os resultados apresentados por eles foram publicados na revista científica Physics of Fluids."Ficamos muito surpresos que a postura tenha um efeito tão imenso na taxa de dissolução de uma pílula. Nunca pensei se estava fazendo certo ou errado, mas agora definitivamente vou pensar nisso toda vez que tomar uma pílula", afirma Rajat Mittal, um dos autores da pesquisa.