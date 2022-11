Quem são os famosos que pegaram COVID-19 nos últimos dias

Chico Buarque (foto: Flickr)

A alta nos casos de Covid-19 registrada pela Fiocruz em quatro estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul) já traz reflexos para o meio cultural e, somente nos últimos dias, pelo menos sete artistas e celebridades declararam ter se contaminado.

Às vésperas da Copa do Mundo, Galvão Bueno testou positivo e está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na tarde deste sábado (12), ele publicou um vídeo em suas redes para tranquilizar os fãs.

"Melhor vir para cá. No Einstein eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa", diz. Esta é a segunda vez que ele se contamina. Galvão garante que vai à sua última Copa mas o fato é que os casos de Covid entre artistas começam a impactar a programação cultural do país.

A cantora Joelma postou um vídeo, também no sábado, para anunciar o cancelamento de um show que faria no Tocantins. Ela contou que está com Covid pela quinta vez. "Inexplicável. Não estou nem acreditando nisso", disse.

Por motivos de coronavírus, Chico Buarque também cancelou o show que faria neste fim de semana em Salvador. No seu caso, a fragilidade não foi apenas física: ele havia recebido o diagnóstico positivo três dias antes e, abalado com a morte da amiga Gal Costa, na quarta-feira (9), contou que, mesmo se estivesse recuperado da doença, não teria condições emocionais de se apresentar nas datas marcadas.

No Rio, a sessão do ultimo domingo (6) do monólogo "Virgínia", protagonizado por Cláudia Abreu, foi cancelada porque ela também passou a fazer parte das estatísticas dos contaminados nesta nova onda de Covid. A TV Globo, por sua vez, já está monitorando os casos em seu elenco, e só na novela "Todas as Flores" foram três baixas: Fabio assunção, Nicolas Prattes e Leonardo Lima Carvalho. Os dois primeiros já estão recuperados.