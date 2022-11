conta-gotas

(foto: pixabay)



O mau hálito vem dos dentes?





Escovar os dentes pode parecer um hábito simples para alguns, porém existem pessoas que ainda têm dúvidas sobre o assunto. É sabido que a falta de escovação gera o acúmulo de bactérias entre os dentes, que podem causar mau hálito. “Mas na língua também se encontra alta quantidade de bactérias causadoras do mau hálito”, explica Bruna Conde, cirurgiã-dentista, especialista em halitose e saúde bucal. Segundo ela, essas bactérias são causadoras da "saburra lingual", conhecida como língua branca, e formada a partir do acúmulo de células mortas e de muco produzido naturalmente pela boca. A saburra gera condições propícias para o acúmulo de placas bacterianas.

(foto: freepik)

Revista canábica





A Kamah Zine, revista impressa e digital com informações importantes sobre o setor canábico no Brasil, foi lançada em outubro pela Kamah, startup de impacto social do mercado da cânabis. Segundo Yago Rosa, um dos sócios da Kamah, reforça a importância de uma comunidade fortalecida. “Queremos expandir o acesso à informação de qualidade sobre a planta, formando uma comunidade inclusiva de pessoas e empresas para transformar a relação do nosso país com a cânabis.” Mais informações: comunidade@kamah.com.br

(foto: freepik)

Pano de chão pode?





Apesar de ser um hábito comum, o uso do pano de chão não é aconselhável nem para a limpeza de casa nem para outros locais, pois pode representar risco à saúde. Segundo a professora Viviane Reis, o mau uso do material facilita a aglomeração de micro-organismos prejudiciais à saúde, como vírus, fungos e bactérias. “Isso facilita a contaminação cruzada, levando esses micro-organismos de um ambiente a outro”, explica. Ela reitera que é prejudicial a prática de torcer o pano, pois expõe os usuários a riscos biológicos e químicos e os obriga a se colocar em posturas inadequadas que podem causar lesões na coluna, ombros e joelhos, além da higienização ineficiente do material. A alternativa mais adequada é o uso dos chamados mops, versões modernas dos esfregões compostas por hastes de alumínio e refil de fibra de algodão ou microfibra, geralmente em franjas.

(foto: canva/divulgação )

Envelhecimento saudável





O número de adultos mais velhos está crescendo, segundo dados do IBGE. A partir desse dado, a preocupação com questões essenciais, como o bem-estar do idoso, torna-se cada vez mais importante. Pensando nisso, a nutricionista Kátia Schimder separou duas dicas para um envelhecimento saudável: exercícios físicos, juntamente com uma alimentação balanceada e suplementação para auxiliar no aporte proteico diário e de outros nutrientes.

(foto: Freepik)

Absorventes internos





Você sabia que deve retirar o absorvente interno para dormir? Segundo a ginecologista Carla Geni Staats, este tipo de produto não pode permanecer dentro da vagina por mais de seis horas; portanto, deve ser retirado antes de dormir. Isso porque dentro da vagina existem toxinas e bactérias que podem se proliferar rapidamente, abrindo espaço para fungos e outras infecções.