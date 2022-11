'Não me arrependo': as revelações de Jennifer Aniston sobre inseminação

'Foi uma jornada desafiadora para mim, a jornada de fazer bebês', diz Jennifer Aniston (foto: Apple TV+ via Premier PR)

A atriz Jennifer Aniston falou publicamente pela primeira vez sobre suas tentativas de engravidar por meio de fertilização in vitro (FIV), mas diz que agora "é tarde demais".

A atriz, de 53 anos, mais conhecida por interpretar Rachel Green na série Friends, contou que passou por um momento difícil entre o fim dos 30 anos e começo dos 40 anos, enquanto estava sob intenso escrutínio da mídia. "Eu estava tentando engravidar", revelou ela em entrevista à revista Allure, acrescentando que gostaria que alguém tivesse dito a ela para congelar os óvulos.

"Foi uma jornada desafiadora para mim, a jornada de fazer bebês." "Todos os anos e anos de especulação... Foi muito difícil. Eu estava passando por fertilização in vitro, tomando chás chineses... tentei de tudo."

Ela disse na entrevista ter "arrependimento zero" das tentativas.

"Eu daria qualquer coisa a alguém que tivesse me dito: 'Congele seus óvulos. Faça um favor a si mesma.' Você simplesmente não pensa nisso. Então aqui estou eu hoje", afirma. "É tarde demais."

'Narrativa de que eu era apenas egoísta'

Em 2018, Aniston e o ator Justin Theroux anunciaram que haviam se separado após dois anos de casamento. Antes disso, ela havia sido casada com o ator Brad Pitt.



A atriz afirma que a imprensa pode ser cruel com as mulheres da indústria do entretenimento que não têm filhos. Segundo Aniston, a imprensa criou uma "narrativa de que eu era apenas egoísta" e "só me importava com a minha carreira". "E Deus me livre que uma mulher seja bem-sucedida e não tenha filho", diz ela.



Ao comentar sobre seu casamento com Brad Pitt, ela disse:

"E [foi dito que] a razão pela qual meu marido me deixou, pela qual terminamos e nosso casamento acabou, foi porque eu não daria um filho a ele. Isso é absolutamente mentira. Não tenho nada a esconder neste momento."



Aniston, que está no ar com a série da Apple TV+ The Morning Show, afirmou ainda que sentiu "um pouco de alívio agora" por estar mais velha e achou "libertador" —porque "não há mais: 'Eu posso [engravidar]? Talvez. Talvez. Talvez'. Não preciso mais pensar nisso", explicou.



"Passei tantos anos protegendo minha história sobre a fertilização in vitro. Sou tão protetora com essas partes [da vida] porque sinto que há muito pouco que posso guardar para mim", completou.



A fertilização in vitro é um procedimento de reprodução humana assistida em que um óvulo é fecundado pelo espermatozoide em laboratório e, em seguida, os embriões já formados são inseridos no útero da mulher.



"O [mundo] cria narrativas que não são verdadeiras, então posso dizer a verdade. Sinto que estou saindo da hibernação. Não tenho nada a esconder", finalizou Aniston.



- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-63571228