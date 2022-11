'Beira do campo': livro orienta condutas médicas no esporte

Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, destaca que o livro também pode ser usado por profissionais de educação física que trabalham em academias ou até em escolas infantis, para que eles possam ter parâmetros mais confiáveis para fazer avaliações e orientações para alunos de todas as idades (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)



14:13 - 11/05/2022 'Atleta por propósito': o esporte na prevenção e no combate ao suicídio Às vésperas da Copa do Mundo de Futebol, o mundo do esporte acaba de ganhar uma obra que promete ser uma das principais referências para a atuação médica em quase todas as modalidades esportivas: o livro “Beira do Campo - Urgências e Emergências no Esporte”. O livro, com lançamento promovido pela Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG), de 754 páginas, reúne trabalhos de 222 profissionais de saúde dos principais clubes e confederações brasileiras, que orientam 101 procedimentos a serem tomados em diversas situações que ocorrem antes, durante e após a prática esportiva - desde traumas e torções até paradas cardíacas, queimaduras ou intoxicações.O lançamento da obra será na próxima terça-feira (8/11), às 19h, no Teatro Feluma, que integra a Faculdade Ciências Médicas, em Belo Horizonte.









Também assinam a coordenação da obra João Alves Grangeiro Neto, ex-atleta olímpico de vôlei e coordenador médico dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, e Rodrigo Araujo Goes, que já foi responsável médico de equipes olímpicas de basquete e judô do Brasil e do Fluminense Futebol Clube. Três médicos com vidas profissionais dedicadas ao esporte coordenaram a elaboração do livro. Um deles é o professor da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais , Rodrigo Campos Pace Lasmar, médico da Seleção Brasileira de Futebol e do Clube Atlético Mineiro.Leia também: Medicina do esporte está em alta. Também assinam a coordenação da obra João Alves Grangeiro Neto, ex-atleta olímpico de vôlei e coordenador médico dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, e Rodrigo Araujo Goes, que já foi responsável médico de equipes olímpicas de basquete e judô do Brasil e do Fluminense Futebol Clube.

Condutas mais adequadas

Para o professor Rodrigo Campos Pace Lasmar, a obra preenche uma lacuna da medicina esportiva na formação e orientação de profissionais de saúde, para tomarem as condutas mais adequadas na hora de fazer as avaliações clínicas. “Até então, para atuar no esporte, o médico se preparava estudando os procedimentos gerais de urgência médica e a ortopedia. Mas, dentro do campo de jogo, ou no entorno dele, podem ter muitas ocorrências que exigem conhecimento em outras áreas, como neurologia , oftalmologia e cardiologia. Por isso, decidimos reunir nesta obra estudos sobre diversas áreas relacionadas à prática esportiva, formando um guia completo para atuação dos profissionais de saúde no atendimento aos atletas".





O presidente da Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), mantenedora da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Wagner Eduardo Ferreira, destaca a participação do professor na coordenação de uma obra tão importante. “O livro é uma contribuição significativa para o avanço da medicina esportiva e na orientação e aprimoramento de novos profissionais, no Brasil e no mundo".

O livro “Beira do Campo”, dividido em oito partes, traz orientações gerais do que fazer na hora do jogo, possibilitando que as equipes médicas trabalhem com mais informações e segurança.



Para se ter uma ideia, a obra indica até mesmo como montar a mala de emergência e quais são as funções do médico em uma delegação esportiva. “Nosso objetivo é que ele seja um livro de cabeceira do profissional de saúde esportiva, trazendo exemplos práticos, fruto de uma vivência de muitos anos correndo no campo, para realizar os mais diversos tipos de atendimento”, aponta Rodrigo Araujo Goes, um dos autores da obra.

Livro trata também de atividades físicas em todas as idades





E engana-se quem pensa que trata-se de uma obra restrita ao esporte de alto rendimento ou ao meio acadêmico. O livro trata de atividades físicas em todas as idades e condições, como para esportes paralímpicos, com crianças ou idosos, fazendo com que seu conteúdo seja aplicado em praticamente todos os públicos.

“É um livro que pode ser usado tranquilamente por profissionais de educação física que trabalham em academias ou até em escolas infantis, para que eles possam ter parâmetros mais confiáveis para fazer avaliações e orientações para alunos de todas as idades”, explica Rodrigo Lasmar.









“Há um capítulo, inclusive, que trata de problemas que ocorrem em situações extremas - esportes na neve ou no deserto -, como casos de O livro apresenta trabalhos de médicos de times das séries A e B do futebol, do vôlei, do basquete, do judô, do remo, do tênis, do atletismo, do hipismo, da vela, do ciclismo, do handebol, da ginástica, do surf, do MMA, entre outros. Ou seja, engloba as principais modalidades praticadas no mundo.“Há um capítulo, inclusive, que trata de problemas que ocorrem em situações extremas - esportes na neve ou no deserto -, como casos de hipotermia e hipertermia, ou hipoglicemia - comum nas ultramaratonas. É uma verdadeira 'bíblia' da medicina esportiva”, conta Goes.





Os interessados poderão participar do lançamento do livro por meio dos canais da Faculdade Ciências Médicas (faculdadecmmg) e do Teatro Feluma (teatrofeluma) no YouTube.

(foto: Reprodução)