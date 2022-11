Jovem passa por cirurgia na Itália para retirar tumor de 70 quilos

O tumor de 70 quilos no abdômen foi operada com sucesso (foto: Mabel Amber/Pixabay )

Uma jovem italiana que tinha um tumor de 70 quilos no abdômen foi operada com sucesso, anunciou nesta terça-feira (1º) o hospital Molinette da cidade de Turim, norte do país.O tumor, com origem no ovário , obstruía o abdômen da paciente e a impedia de respirar normalmente, pois comprimia os pulmões. "Não existem precedentes na literatura médica de uma massa tumoral de tanto peso. Pesava mais que a própria paciente", afirmou o estabelecimento em um comunicado.A jovem chegou à emergência do hospital Molinette em estado grave e precisou ser entubada. Também foi colocada em respiração assistida.Leia também: Em cirurgia inédita no Brasil, médica queima tumor de bebê ainda no útero. Os cirurgiões primeiro drenaram 52 litros de líquido e depois retiraram a parte sólida do tumor, que pesava 25 quilos.A paciente foi levada para a UTI, onde se recuperou rapidamente e, quatro dias depois, foi transferida para uma unidade de nutrição. Pouco depois recebeu alta.