Médica usa a própria vivência para cuidar de pessoas ansiosas e depressivas

(foto: Freepik/Divulgação)





Parece clichê, mas, na maioria das vezes, é verdade: aquilo que não nos mata nos fortalece. A trajetória de vida da médica, especialista em cuidados paliativos e saúde mental, com foco em ansiedade e depressão, Tamires Cruz, é uma prova dessa sentença. Uma vida cheia de provações, caracterizada por muitos abalos emocionais, fizeram-na desenvolver um quadro depressivo que lhe acompanhou durante a infância, adolescência e quase toda a vida adulta. Mas este sofrimento foi também motor de profundas transformações, tornando-se responsável para que ela descobrisse seu propósito de vida: ajudar pessoas ansiosas e depressivas a se curarem.





Tamires relata que o sentimento de tristeza e angústia e a sensação de vazio existencial eram recorrentes em sua vida, mas se aprofundavam, principalmente, quando ficava sozinha.





Para não ter pensamentos negativos e agravar sua tristeza, Tamires Cruz procurava se manter ocupada (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)





"Eu me sentia mal e ouvia uma voz interior dizendo que era inútil, incapaz, sem valor e culpada pelo sofrimento de todos", diz. Ela conta que por ter uma vida aparentemente feliz, repleta de amor e conforto material, as pessoas ao seu redor não entendiam as razões de tamanha tristeza e por isso não davam o devido valor as suas queixas. "O que mais me afligia não era este desdém, mas não descobrir os motivos de sentir o que eu sentia", diz.









Para não ter pensamentos negativos e agravar sua tristeza, Tamires procurava se manter ocupada. Foi assim que cursou duas faculdades de maneira paralela: Gestão e Administração hospitalar e Medicina, já tendo em vista sua missão de cuidar das pessoas, que ainda se manifestava, à época, de maneira tímida. Segundo Tamires, este propósito se tornou mais claro logo após finalizar o curso de medicina, e começar o mestrado em Saúde Pública. "Cresceu em mim a necessidade de estudar mais a respeito da mente, para entender de vez o que acontecia comigo", conta. Especializou-se então em saúde mental, com foco em ansiedade e depressão





Em 2017, aos 27 anos de idade, mergulhada em estudos sobre a saúde mental, Tamires começou a perceber que toda aquela tristeza e outros sentimentos negativos que haviam a acompanhado durante toda a sua vida tinham nome. "Compreendi que sofria de ansiedade e depressão , que havia passado por fases de bipolaridade e apresentado comportamentos relacionados ao transtorno de personalidade borderline", diz.





Munida de ferramentas e técnicas adquiridas em seus estudos, Tamires conseguiu ajudar a si mesma e outras pessoas que como ela padeciam destas doenças mentais e não sabiam. Com o objetivo de angariar mais subsídios para tratar seus pacientes, atualmente, Tamires cursa residência médica em psiquiatra e é doutoranda em Saúde Pública.





Tamires também é responsável pelo método Saúde de Gigantes, que já ajudou centenas de pessoas no controle da ansiedade e tratamento da depressão , sem uso de remédios. "O método leva esse nome porque tem como objetivo despertar nas pessoas os gigantes que elas verdadeiramente são", explica.





Dando continuidade ao seu propósito de vida, Tamires participou como coautora do livro "Seja (Im)perfeito - Assuma o poder de construir seu futuro e tenha resultados em todas as áreas da vida", lançado neste ano pela Editora Gente. No capítulo "Depressão tem cura", a médica especialista em saúde mental ensina o caminho que o leitor deve percorrer para conseguir tratar a doença emocional, sem uso de remédios.