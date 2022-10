Dor nas mamas: quando procurar ajuda?

Vale destacar que no caso das mulheres acima de 40 anos, o rastreamento com a mamografia é fundamental (foto: National Cancer Institute /Unsplash) Falar de dor nas mamas é abordar um dos temas mais comum da consulta com a mastologista e que gera muita ansiedade por parte das pacientes. Boa parte das mulheres teme que a dor seja uma das formas do câncer de mama se manifestar, ainda que isso seja raro.



Daniele Duarte destaca que a dor na mama é classificada em dois tipos principais: a cíclica e a acíclica. "Dizemos que a dor é cíclica quando ela está Daniele Duarte destaca que a dor na mama é classificada em dois tipos principais: a cíclica e a acíclica. "Dizemos que a dor é cíclica quando ela está relacionada ao ciclo menstrual, sendo mais comum na fase perto da ovulação, e frequentemente, é associada a outros sintomas da tensão pré menstrual, como alterações de humor e inchaço. Geralmente acomete a parte mais lateral de ambas as mamas, e melhora com o término da menstruação. Por outro lado, temos a dor mamária acíclica, que se caracteriza por não estar relacionada ao ciclo menstrual, e ser contínua, frequentemente unilateral. Pode ainda irradiar para axila, braço, ombro e até mão".

A ginecologista e mastologista enfatiza que as causas das dores acíclicas variam bastante e podem estar relacionadas a:

Infecções, como as mastites;

Traumas, como acidentes automobilísticos, cirurgias prévias e uso de sutiã inadequado;

Tamanho excessivo mamário, como no caso das pacientes com mamas volumosas;

Uso de medicações, como antidepressivos, anti-hipertensivos e alguns antibióticos.

Daniele Duarte avisa que todo sintoma mamário merece ser avaliado pela mastologista. "É a especialista capaz de investigar a queixa de dor nas mamas, descartando causas de gravidade, especialmente no que diz respeito ao câncer de mama. Não existe um tempo definido a partir do qual é orientado a procura do médico. No caso da dor nas mamas acíclica, alguns exames complementares podem ser necessários para esclarecer a causa, como tomografia de tórax ou ultrassonografia. Vale destacar que no caso das mulheres acima de 40 anos, essa consulta é a oportunidade de fazer o rastreamento com a mamografia."

Câncer de mama não causa sintomas

A médica reforça que o câncer de mama não causa sintomas. "A dor nas mamas é uma exceção quando estamos falando desse tumor: e só ocorre quando o estágio é muito avançado e há acometimento da pele e/ou da parede torácica".





A primeira recomendação da mastologista para tratamento da dor nas mamas é a avaliação pelo especialista, com tranquilização da paciente. "A consulta médica permite descartar doenças graves e permite a adoção de medidas comportamentais para melhora da dor, como usar sutiãs de tamanho adequado, com melhor sustentação (alças largas), sem bojo e sem aro metálico".





Caso a dor ainda persista, a médica diz que é possível lançar mão de analgésicos simples e mesmo anti-inflamatórios por poucos dias para melhora do quadro. "Em casos de dor de muita intensidade e limitação importante da qualidade de vida da mulher, medicações mais específicas podem ser necessárias, como o tamoxifeno, sempre com supervisão frequente pelo mastologista".