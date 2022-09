Outubro Rosa mostra efetividade no combate ao câncer de mama

(foto: Pexels)

É fato. A campanha Outubro Rosa aumenta as ações preventivas de combate ao câncer de mama . A informação está em artigo científico brasileiro publicado na conceituada Public Health in Practice, em setembro. De acordo com o estudo, o volume de busca por mamografia amplia em 39% no período da campanha e nos meses imediatamente seguintes.Para a oncologista Elisa Cançado Porto Mascarenhas, do Centro de Câncer de Brasília (Cettro), a conclusão do levantamento mostra a efetividade da campanha. "Vemos com isso que ações semelhantes deveriam ser tomadas ao longo do ano e não apenas durante um único mês", alerta a médica.A especialista é enfática ao afirmar que o diagnóstico precoce é fundamental para o êxito no tratamento. "É inegável o fato de termos melhores resultados com a consequente redução da mortalidade", destaca.Intitulado O Outubro Rosa realmente impacta o rastreamento do câncer de mama?, o artigo aponta que as taxas de mortalidade brasileiras estão aumentando por câncer de mama. O texto atribui isso a fatores como atrasos no diagnóstico, baixa adesão aos programas de rastreamento e lacunas na implementação de ações são responsáveis por essas disparidades.Segundo a Elisa, a pandemia de COVID-19 também afetou diretamente no rastreamento e, consequentemente, no diagnóstico e tratamento. "De maneira geral, as pessoas temiam sair de casa. Dessa forma, a prevenção caiu 60,4% no Brasil. Felizmente, os números voltaram a se reestabelecer no ano passado", finaliza a médica, que reforça a necessidade de expansão da campanha para mais meses.O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente em mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não-melanoma , e corresponde a 28% dos novos casos de câncer. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou 2,1 milhões de novos diagnósticos e 627 mil mortes em decorrência do câncer de mama no mundo. No Brasil, foram previstos 59,7 mil novos casos da doença, que é a primeira causa de mortalidade por câncer em mulheres. câncer de próstata está na ponta das incidências com 55,4 casos a cada 100 mil habitantes. Logo atrás, vêm os casos de tumores na mama, os quais estima-se serem responsáveis por 42,63 casos a cada 100 mil habitantes por ano.