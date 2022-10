Escola de mergulho em BH convida para série de palestras

(foto: Miles Hardacre/Pexels)

A escola Mar a Mar, em Belo Horizonte, promove série de palestras gratuitas com personalidades da prática subaquática do Brasil e do exterior. O Mar A Mar Talks, que acontece nesta quinta-feira (27/10), recebe o instrutor Rogério Menezes para falar sobre o mergulho dentro do tema Mergulho com rebreather é para todos?.Ainda pouco difundido no Brasil, esse aparelho de mergulho autônomo possibilita que o usuário recicle o próprio ar, inspire novamente o gás expirado, o que permite ficar mais tempo embaixo da água.Rogério, que é instrutor de mergulho XR, mostrará que existem vários tipos de aparelhos rebreather, entre eles os de preços mais acessíveis. Fabricado para uso militar, depois usado em resgates de minas inundadas, é uma opção para explorar cavernas e naufrágios.Carlan Lucas, coordenador de treinamento da Mar A Mar, lembra que é preciso passar por treinamento específico para usar o aparelho.Em 1º de novembro, em mais uma edição da Mar A Mar Talks, será a vez de Gustavo Zocrato, instrutor especializado em naufrágios, abordar o assunto Mergulho no Mar Vermelho.O Mar Vermelho tem rota de navios naufragados na Segunda Guerra Mundial. Gustavo explica que a atividade exige procedimentos que vão desde configurações e uso de equipamentos a técnicas específicas de deslocamento subaquático. Inclui também estudos sobre os tipos de partes de embarcações lá naufragadas.