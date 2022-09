Recordista em mergulho livre retorna a BH para palestra e curso

Imagem meramente ilustrativa (foto: Elaine Bernadine Castro/Pexels)

Depois do sucesso do curso em agosto passado, a instrutora e atleta curitibana Carolina Schrappe retorna à escola de mergulho Mar A Mar, em Belo Horizonte, para participar de nova jornada de ensinamentos sobre a prática subaquática. Ela, que é recordista sul-americana de mergulho livre, vai fazer palestra, com entrada gratuita, no próximo dia 29 de setembro. "Quero desmistificar o conceito de que o mergulho livre é só para competição. Vou falar sobre todas as suas facetas", diz.Carolina Schrappe também vai compartilhar seus conhecimentos no curso de mergulho em apneia (livre). A primeira aula, na quarta-feira (28/9), será on-line, e nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro presenciais, com atividades teóricas e práticas. Ela lembra que o mergulho em apneia é a forma mais antiga de envolvimento do homem com a água, mas as técnicas avançadas para a permanência em profundidades foram desenvolvidas nos anos 1980 e 1990.Pode participar do curso qualquer pessoa com idade mínima de 10 anos no caso do freedive (mergulho livre) júnior e 16 para o normal. "É preciso ter boa saúde, não importa se você está com 21 ou 70 anos", afirma Carolina, que recomenda aos interessados em mergulho a estudar e entender o que estão fazendo.Fisioterapeuta, Carolina Schrappe começou a mergulhar no fim de 1999, em uma passagem rápida por Fernando de Noronha, e não parou mais. Apaixonou-se pelo mergulho, começou a estudar sobre o tema e resolveu, literalmente, mergulhar de cabeça no mar e aperfeiçoar-se até se tornar uma referência na área. Ela já conseguiu descer mais de 100 metros abaixo da superfície da água, é recordista sul-americana em várias categorias diferentes, de lastro variável à lastro constante, sem nadadeiras.palestra "A verdade sobre o freedive"29 de setembro, às 19hMar A Mar, Rua Piauí, 1.714, Savassi, Belo HorizonteCurso de apneia com a recordista sul-americana Carolina Schrappe28 (on-line) e 30 de setembro 1º e 2 de outubro (Quarta-feira e sexta-feira à noite, sábado durante o dia e domingo de manhã)Mar A Mar, Rua Piauí, 1.714, Savassi, Belo Horizonte(31) 99280-0194 / (31) 3225-0029